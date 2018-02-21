وزير الزراعة يصل الخرطوم للمشاركة فى الاجتماع الوزارى لمنظمة "الفاو"





(أ ش أ)

وصل وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الدكتور عبد المنعم البنا، إلى العاصمة السودانية الخرطوم مساء اليوم الأربعاء، وذلك للمشاركة فى الاجتماع الوزارى للمؤتمر الإقليمى لقارة أفريقيا لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) فى دورته رقم 30، والذى يعقد غدا الخميس ويستمر لمدة يومين .

وكان فى استقبال وزير الزراعة بمطار الخرطوم الدولي، وزيرا الدولة بوزارتى الزراعة والثروة الحيوانية بالسودان، والقائم بعمل السفير المصرى كريم عصام الدين أمين وعدد من أعضاء السفارة .

ويشارك وزير الزراعة فى فعاليات المؤتمر واجتماع المائدة المستديرة لوزراء الزراعة فى أفريقيا ضمن 38 وزيرا، والذى يتم خلاله انتخاب رئيس الدورة الحالية ونوابه، بالإضافة إلى الاستماع إلى بيانات تفصيلية من المدير العام والرئيس المستقل لمجلس منظمة الفاو، ورئيس الدورة السابقة رقم 29 للمؤتمر الإقليمي، ورئيس لجنة الأمن الغذائى العالمي، وممثلى المجموعات الإقليمية الفرعية، بجانب مناقشة نتائج مشاورات منظمات المجتمع المدني، واستعراض مشروع تقرير المؤتمر واعتماده .

وتقدم المائدة المستديرة الوزارية معلومات معمقة عن تحدى القضاء على الجوع، بجانب توليف موجز لأهم النتائج والتوصيات، كما سيتم الاحتفال بمرور 40 عاما على إنشاء الممثليات القطرية لمنظمة الفاو .

وتأتى أهمية اجتماعات الدورة رقم 30 للمؤتمر الإقليمى لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) للوقوف على آخر التحديات المتعلقة بالأغذية والزراعة، لتعزيز الترابط الإقليمى فيما يخص السياسات العالمية والقضايا السياسية.

ومن المنتظر أن ينتج عن هذه الاجتماعات عدد من التوصيات والتوجيهات والتى تمثل برنامج عمل للمنظمة ومكتبها الإقليمى خلال العامين المقبلين، كما تتضمن أجندة المؤتمر عددا من الموضوعات من بينها أوضاع الأمن الغذائى فى أفريقيا، ووضع المكاتب اللامركزية، وتشغيل الشباب فى القطاع الزراعي، والتنوع البيولوجي، إلى جانب تأثيرات التغيرات المناخية على القطاع الزراعى فى أفريقيا.

وسوف تعتمد الاجتماعات، البرامج الخاصة بتحقيق الحفاظ على استدامة الموارد البحرية والنهرية ومعالجة القصور فى استخدامات وتطبيقات نظم سلامة الغذاء بإفريقيا، فضلا عن مناقشة خطة التنمية المستدامة لعام 2030، لتحقيق النمو الزراعى المستدام والتحول الريفى فى أفريقيا، كذلك الإجراءات المشتركة التى اتخذتها المنظمة وشركاؤها فى مجالات مختلفة بهدف القضاء على الجوع بحلول عام 2025.

ومن المقرر أن يعقد الوزير - على هامش الاجتماعات- لقاءات مع عدد من المسئولين السودانيين من بينهم وزير الزراعة والغابات، ووزير الثروة الحيوانية، ووالى ولاية نهر النيل، وذلك لبحث تفعيل التعاون الثنائى بين البلدين فى مجالات الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية.