وزير الدولة البرتغالى يزور قناة السويس.. ويؤكد: متفائلون بمستقبلها





كتبت إيمان حنا

زار أوريكو دياس وزير دولة البرتغال للعولمة والوفد المرافق له، وعلى رأسهم مادلينا فيشر سفيرة البرتغال بالقاهرة، وسلفادور بينتو نائب السفيرة، قناة السويس اليوم الأربعاء، وتفقدوا المشروعات الجديدة هناك؛ كما التقى الوفد مع اللواء عبد القادر درويش نائب رئيس المنطقة الشمالية بالقناة وتناولوا المشروعات الجديدة بالمنطقة.

وقال أوريكو فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"؛ إن قناة السويس تتمتع بأهمية اقتصادية وتجارية كبرى بالمنطقة بل والعالم، وموقعها استراتيجى مهم للغاية ومتفائلون بمستقبلها الاقتصادى.

وأبدى سعادته بزيارته الأولى للمشروعات الجديدة بالقناة، مشيرًا إلى أن هذه الزيارة تأتى فى إطار بحث فرص الاستثمار البرتغالى بمصر والتعاون الاقتصادى بين البلدين بمختلف المجالات.

ويذكر أن الوفد البرتغالى وصل القاهرة الأحد الماضى فى زيارة تستغرق عدة أيام، لبحث وتنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وزيادة حجم الاستثمارات المتبادلة، ويضم الوفد مسئولى الميناء البرتغالى و رجال أعمال فى قطاعات بناء وتشييد وإدارة المشروعات الذكية وقيادات الهيئات العاملة فى تنمية الاقتصاد البرتغالى.



الوفد خلال الزيارة