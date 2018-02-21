وزير الخارجية يزور الكلية الجوية ويلقى محاضرة أمام طلبة الكلية





كتب أحمد جمعة

زار وزير الخارجية سامح شكرى صباح اليوم الأربعاء الكلية الجوية، حيث كان في استقباله اللواء طيار أركان حرب هشام طويلة مدير الكلية الجوية الذي اصطحبه في جولة داخل أروقة الكلية التي تعد أحد أهم صروح العسكرية المصرية.

وأشار المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إلي أن الوزير شكري ألقي محاضرة أمام طلبة الكلية بعنوان: "تطوير السياسة الخارجية المصرية بعد ثورة 30 يونيو"، استعرض خلالها التطورات التي طرأت علي سياسة مصر الخارجية في مرحلة ما بعد استرداد استقلالية القرار الوطني عقب ثورة 30 يونيو 2018.

وأضاف أبو زيد أن وزير الخارجية قدم شرحا لما قامت به الدبلوماسية المصرية خلال السنوات الأربع الأخيرة، حيث تصدت للدفاع عن ثورة الشعب المصري في الشهور الأولي التالية للثورة في مواجهة محاولات تشويه الصورة وعزل مصر عن المحيط الدولي، وهي الفترة التي استغرقت مدة تتراوح بين عام وعام ونصف. وكانت المحطة الثانية في تطور السياسة الخارجية المصرية بالانتقال من مرحلة الدفاع إلي مرحلة امتلاك زمام المبادرة في تناول الملفات الحيوية للمصالح المصرية وفي مقدمتها الاهتمام بالدائرة الافريقية واستعادة قوة علاقات مصر بالدول الافريقية، وتعزيز علاقات مصر مع شركائها الاستراتيجيين مع الحيلولة دون الانجراف الي الاستقطاب الدولي لإتاحة حيز أكبر من المناورة أمام صانع القرار المصري لتحقيق أهداف مصر ومصالحها الحيوية. كما استحوذ ملف سد النهضة علي اهتمام خاص، تم تتويجه بالتوقيع علي اتفاق إعلان المبادئ في مارس 2015.

واستطرد أبو زيد بأن وزير الخارجية جدد التأكيد في كلمته علي أولوية الدائرة العربية والشرق أوسطية في السياسة الخارجية المصرية، حيث واجهت المنطقة العربية معضلة كبري علي مدار السنوات الماضية بالموائمة بين متطلبات التغيير والحيلولة دون انهيار الدولة الوطنية، وهو ما نجحت مصر في تقديم النموذج الداعم له بإثبات إمكانية التغيير المتدرج والمنضبط.

وقد دار حوار تفاعلي بين وزير الخارجية وطلبة الكلية الجوية عقب المحاضرة تطرقوا خلاله إلي عدد من القضايا والموضوعات الدولية. وقد عكست مداخلات الطلاب حرصهم الكبير علي مكانة مصر الدولية ورغبتهم في التعرف علي الكثير من التفاصيل حول مواقف مصر تجاه عدد من القضايا المرتبطة بالامن القومي المصري.