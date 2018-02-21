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وزيرة الهجرة تتجه لإيطاليا ضمن جولاتها لحث المصريين على المشاركة بالانتخابات

الأربعاء، 21 فبراير 2018 02:00 ص
وزيرة الهجرة تتجه لإيطاليا ضمن جولاتها لحث المصريين على المشاركة بالانتخابات السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج


كتب محمود راغب
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تغادر السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، اليوم الأربعاء، لإيطاليا ضمن جولاتها لحث وتشجيع المصريين فى الخارج على المشاركة فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، والمقرر إجراؤها بالخارج أيام 16 و17 و18 مارس ‏المقبل.

 

يأتى ذلك فى إطار الجهود التى تقوم بها الوزارة تجاه المصريين بالخارج؛ لإطلاعهم على الإنجازات التى حققتها الدولة خلال السنوات الماضية، بناء على توجيهات دولة رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل.

 

وأكدت السفيرة نبيلة مكرم أن هدف جولتها الخارجية حث المصريين فى الخارج على المشاركة بالانتخابات الرئاسية المقبلة، وممارسة حقهم الدستورى والوطنى فى الإبداء بالرأى، مشيرة إلى المكتسبات التى تحققت للمصريين بالخارج من حقوق ومكتسبات سياسية يجب الحفاظ عليها.

 

وكانت وزيرة الهجرة قد عادت أمس من جولة خارجية بدول الخليج ضمن السعودية والأردن والكويت، التقت خلالها الجاليات المصرية هناك لحثهم على المشاركة بالانتخابات الرئاسية المقبلة، إضافة لعرض إنجازات الدولة المصرية خلال الأعوام الماضية والمشروعات العملاقة التى تعكف عليها مصر، فضلا عن استعراض التحديات التى تواجهها الدولة المصرية فى الوقت الراهن.


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الهجره

وزيره الهجره

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