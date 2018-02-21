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وزارة الصحة اليمنية: وفاة 62 شخصا بمرض الدفتيريا منذ ظهوره

الأربعاء، 21 فبراير 2018 08:03 ص
وزارة الصحة اليمنية: وفاة 62 شخصا بمرض الدفتيريا منذ ظهوره أطفال اليمن


(أ ش أ)
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أعلنت وزارة الصحة اليمنية وفاة 62 شخصا بمرض الدفتيريا منذ ظهوره فى أغسطس 2017 حتى 3 فبراير الحالي.

وقالت الوزارة، طبقا لقناة العربية الأخبارية اليوم الأربعاء، إن عدد حالات الاشتباه بالمرض بلغ 933 حالة اشتباه تم تسجيلها خلال ذات الفترة فى 20 محافظة يمنية من أصل 23 محافظة و157 مديرية من أصل 333.

بدوره، أوضح وكيل وزارة الصحة على الوليدى أن مرض الدفتيريا تركز فى محافظتى "إب" و"الحديدة" الخاضعتين لسيطرة الحوثيين، مشيرا إلى أن هناك جهودا بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية للقضاء على هذا الوباء الذى اكتسح البلاد.

يأتى ذلك فيما كشف تقرير لمنظمة الصحة العالمية أن عدد الوفيات جراء الدفتيريا فى اليمن وصل إلى 66 حالة إضافة إلى تسجيل 1100 حالة إصابة بالمرض فى 20 محافظة يمنية دون أن تحدد المدة لهذه الحالات بدقة.


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