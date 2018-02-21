هيئة تنمية الصادرات تطبق قواعد جديدة لمشاركة الشركات فى المعارض الخارجية





كتب إسلام سعيد

بدأت الهيئة العامة لتنمية الصادرات فى تطبيق القواعد الجديدة لمشاركة الشركات فى المعارض الخارجية، بنسب دعم جديدة تتحملها الدولة ونسب تتحملها الشركات.

ووضعت الهيئة عدة قواعد حول نسب المشاركة بالنسبة للمعارض القطاعية الكبيرة فقد بلغت نسبة مشاركة الشركات الكبيره نحو 70 % ، والمتوسطة 60٪ ، والصغيرة 50 % .

كما وضعت الهيئة قواعد خاصة للمشاركة بمعارض أفريقيا وأمريكا الجنوبية وتكون الشركات الكبيرة ممثلة بنسبة 50 % ، والمتوسطة 40 % والصغيرة 30 % وتصل نسبة مشاركة الشركات الكبيرة فى الأسابيع التجارية بالدول الافريقية لـ 50 % والمتوسطة فتصل إلى 40 % والصغيرة 30 %.

وأعلنت هيئة تنمية الصادرات، أنها جهزت برامج دعم جديدة للشركات الصغيرة والمتوسطة المشاركة فى المعارض الخارجية، وكذلك عمل خريطة لبرامج دعم المشاركة فى المعارض الخارجية بالنسبة للأسواق الجديدة، على أن يكون الدعم الجديد لمعارض الأسواق الجديدة يتراوح ما بين 40-60%.

فى هذا الإطار، كشفت شرين الشوربجى رئيس هيئة تنمية الصادرات، أن الهيئة وضعت نسب جديدة لدعم المعارض الخارجية بالنسبة للأسواق الجديدة وتصل نسب الدعم من 40 إلى 60% مشيرة إلى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة لها دعم خاص وذلك لأن ميزانية تلك الشركات لا تتحمل نفقات المعارض الخارجية

وأضافت الشوربجي، خلال ندوة للمجلس التصديرى للصناعات الغذائيه، أنها تسعى لوضع خطة عمل بالتنسيق مع غرفة التجارة العربية البرازيلية وجهاز التمثيل التجارى بهدف التعرف بصورة أكبر على احتياجات دول تجمع الميركسور وخاصة السوق البرازيلي، لافتة إلى أن الخطة تعمل على القطاعات التصديرية والمعارض الخارجية والدراسات حول هذه الأسواق على أن نتيحة الخطة على الموقع الإلكترونى للهيئة وموقع التمثيل التجارى.