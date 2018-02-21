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الأربعاء، 21 فبراير 2018 05:44 م
خالد صلاح
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هيئة السلع التموينية تشترى 120 ألف طن قمحا فى مناقصة

الأربعاء، 21 فبراير 2018 05:36 م
هيئة السلع التموينية تشترى 120 ألف طن قمحا فى مناقصة قمح


رويترز
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قالت الهيئة العامة للسلع التموينية فى مصر اليوم الأربعاء إنها اشترت 120 ألف طن من القمح فى مناقصة.

ولم تذكر الهيئة المزيد من التفاصيل.

وقال تجار إن القمح كله سيأتى من منشأ روسى وجرى شراؤه فى شحنتين كل منهما 60 ألف طن.

وأضافوا أن السعر فى الشحنتين يبلغ 223.5 دولار طن شاملا تكلفة الشحن.

وفى مناقصتها السابقة فى التاسع من فبراير، اشترت الهيئة 360 ألف طن من القمح، بما فى ذلك 240 ألف طن من منشأ روسى و120 ألف طن من منشأ رومانى بأسعار 206.60 دولار إلى 208.43 دولار للطن على أساس التسليم على ظهر السفينة، أو 221.26 دولار إلى 222.95 دولار للطن شاملا تكلفة الشحن.


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قمح

هيئة السلع التموينية

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