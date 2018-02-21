ننشر التقرير السنوى للجنة الثقافية بنقابة الصحفيين





كتب محمد السيد

انتهت اللجنة الثقافية بنقابة الصحفيين، برئاسة محمود كامل، من إعداد تقريرها السنوى، استعدادا لعرضه على الجمعية العمومية فى اجتماعها المقرر عقده 2 مارس الجارى.



وجاء تقرير اللجنة الثقافية كالأتى:



27 أبريل 2017



نظمت اللجنة الثقافية، ندوة لمناقشة كتاب " وديع فلسطين .. حارس بوابة الكبار الأخير " للكاتبة ولاء عبد الله أبو ستيت ، ناقش في الندوة الدكتور حيدر الجبوري مدير إدارة فلسطين لدى الجامعة العربية والكاتب الصحفي إيهاب الحضري مدير تحرير جريدة الأخبار، وأدار الندوة الكاتبة الصحفية نفيسة عبد الفتاح، وذلك يوم الخميس الموافق 27 أبريل 2017 بقاعة طه حسين.



30 أبريل 2017



استضافت اللجنة الثقافية ، العرض الختامي لورشة "المسبك" التابعة لفرقة "قال البيت" للفنون الآدائية، وذلك يوم الأحد الموافق 30 أبريل في تمام السابعة مساءً بمسرح النقابة .



قدم العرض خرّيجو الدورة الأولى من الورشة في مجالي الحكي والغناء، ويحتوي على مجموعة من الحكايات الشخصية للحكّائين، تتلامس مع الجانب الاجتماعي للشباب المصري، تصاحبها مجموعة من الأغاني التراثية وغيرها،يشرف على الورشة الفنان المخرج شادي عاطف، والفنان المطرب والملحن حسن زكي .



8 مايو 2017



نظمت اللجنة الثقافية ، حفل تأبين المفكر الراحل السيد يسين، وعالم الاجتماع البارز، ورائد علم الاجتماع القانونى، وذلك يوم الاثنين الموافق 8/5/2017، ، بحضور لفيف من الكتاب والمفكرين ومسؤولي الدولة.



11 مايو 2017



نظمت اللجنة الثقافية ندوة لمناقشة كتاب "قلب مهزوم" للكاتب الصحفي حسام أبو العلا ،شارك في الندوة الروائي والناقد الأدبي الدكتور السيد نجم ،وذلك يوم الخميس الموافق 11 مايو 2017 بقاعة طه حسين.



3 أغسطس 2017



نظمت اللجنة الثقافية ندوة لمناقشة كتاب (الملك والكتابة) للزميل محمد توفيق ، يستعرض الكتاب نحو 50 عاما من تشابك العلاقات والمصائر بين الحكم والصحافة في مصر في الفترة ما بين عامي 1950 وحتى نهاية عام 2000، وذلك يوم الخميس 3 أغسطس بقاعة طه حسين هيكل ، أدار الندوة الكاتب الصحفي طارق الشناوي وأعقبها حفل توقيع للكتاب .



20 سبتمبر 2017



نظمت اللجنة الثقافية بنقابة الصحفيين ندوة عن " أزمة مسلمي بورما .. رؤية حقيقية" ، حاضر فيها الدكتور كمال بريقع عضو مركز حوار الأديان بالأزهر الشريف ،والدكتور محمد فايز فرحات الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية ،والدكتور عمر الفاروق عضو اتحاد مسلمي بورما ،وممثلان عن سفارتي بنجلاديش وأندونيسيا ،أدار الندوة الزميل الصحفي حازم حسني ،وذلك يوم الأربعاء الموافق 20 سبتمبر 2017 بالقاعة المستديرة بالدور الثالث.



14 أكتوبر 2017



أحيت اللجنة الثقافية ذكرى مرور 50 عاما على مقتل الثائر والمناضل الأممى تشى جيفارا ، وذلك بالتعاون مع جمعية الصداقة المصرية الكوبية، برئاسة الكاتب الصحفى كمال جاب الله،وجمعية الصداقة المصرية اللاتينية،وسفارة جمهورية كوبا بالقاهرة، وذلك بقاعة محمد حسنين هيكل بالنقابة، يوم السبت 14 أكتوبر الحالي، تحت شعار: جيفارا عاش 50 عاما من الحلم والثورة، وتضمن البرنامج عرض فيلم تسجيلي عن جيفارا أعده وقدمه الكاتب الصحفى محمد حربى والمخرجة مها شهبة،وكذلك محاضرات وكلمات ألقيها كل من: لاوريانو رودريجيز كاسترو، سفير كوبا بالقاهرة، والكاتب الصحفى عبدالله السناوى، ود. أحمد سيد أحمد خبير الشئون الأمريكية بالأهرام، والسفير نهاد عسقلانى، أول دبلوماسى مصرى فى كوبا، بالإضافة لعرض قصة زيارات جيفارا لمصر وحواراته مع الرئيس الراحل جمال عبد الناصر.



23 يناير 2018



نظمت اللجنة الثقافية بنقابة الصحفيين ندوة لمناقشة رواية "كارول" للكاتب الصحفي مصطفى الأسواني يوم الثلاثاء 23 يناير 2018 بقاعة طه حسين.رواية كارول صدرت عن الهيئة العامة لقصور الثقافة ضمن سلسلة إبداعات؛ وهي باكورة أعمال "الأسواني"،أدار حلقة النقاش الكاتب الصحفي هشام أصلان.



1 فبراير 2018



نظمت اللجنة الثقافية معرض للفن التشكيلي لأبناء الصحفيين يشمل المعرض ورشة لتعليم فنون الرسم ،وإقامة معرض للفن التشكيلي يشمل لوحات كبار الفنانين التشكيليين ثم يتبعها ندوة عن دور الفن التشكيلي في الحفاظ على الذوق العام للمجتمع ، وذلك يوم الخميس الموافق 1 فبراير 2018 بقاعة محمد حسنين هيكل بالدور الرابع بالنقابة.



7 فبراير 2018

نظمت اللجنة الثقافية بنقابة الصحفيين ندوة لمناقشة كتاب "معركة الجمل" للكاتب الصحفي محمد شلبي أمين ،وذلك يوم الأربعاء الموافق 7 فبراير 2018 بقاعة محمد حسنين هيكل.



8 فبراير 2018

نظمت اللجنة الثقافية ندوة لمناقشة كتاب "البابا والمشير" للكاتب الصحفي جمال جورج ،وذلك يوم الخميس الموافق 8 فبراير 2018 بقاعة طه حسين.



10 فبراير 2018

عرضت اللجنة الثقافية فيلم تسجيلي عن رحلة كفاح البطل الرياضي أنور الكموني لاعب التنس الدولي ضد مرض السرطان، وذلك في إطار الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة مرض السرطان، يوم السبت10فبراير بقاعه طه حسين بالدور الرابع.

14 فبراير 2018

نظمت اللجنة الثقافية ندوة لمناقشة كتاب "الكتاب صفر" للكاتب الصحفي محمد عبد الرحمن ،وذلك يوم الأربعاء الموافق 14 فبراير 2018 بقاعة محمد حسنين هيكل ،بحضور لفيف من الشخصيات الصحفية والإعلامية والفنية.



15 فبراير 2018

نظمت اللجنة الثقافية معرض فن تشكيلى ، وندوة عن " دور رائدات الفن التشكيلى فى إحياء قيم الجمال فى المجتمع المصرى ومحاربة القبح ".، ضم المعرض لوحات قام بإبداعها العديد من الفنانين التشكيليين ، ويشارك فى الندوة ،بعض أساتذة كليتي التربية الفنية والفنون الجميلة ، والعديد من كبار الفنانين والفنانات فى مصر،أدار الندوة الكاتب الصحفى حمدى البصير ، رئيس مركز الدراسات الاقتصادية بجريدة العالم اليوم، وعقدت الندوة بقاعة محمد حسنين هيكل بالدور الرابع الخميس 15 فبراير.



17 فبراير 2018

نظمت اللجنة الثقافية ندوة لمناقشة مجموعة قصصية بعنوان "الملاك التائه" للزميل الصحفي أشرف ضمر ،وذلك يوم السبت الموافق 17 فبراير 2018 بقاعه محمد حسنين هيكل.



بدء تكوين فرقة مسرحية بنقابة الصحفيين

أعلنت اللجنة الثقافية مطلع مايو 2017 عن بدء تكوين فرقة مسرحية من خلال عقد ورشة تدريبية مكثفة للزملاءالصحفيين وأسرهم حول آليات العمل المسرحى وكيفية تنمية المواهب فى التمثيل والإخراج وعناصر العملية المسرحية من إضاءة وديكور وموسيقى فضلا عن التذوق الفنى، الورشة تحت إشراف الزميلين بجريدة الأهرام شريف سمير وعصام سعد، وتم الاستعانة بالمخرج المسرحي والسينمائي و"الدوبلاج" طارق سعيد للارتقاء بمستوى المشاركين وانتقاء الأفضل لترشيحهم فى أعمال درامية ، على الراغبين في الانضمام للورشة تسجيل بياناتهم لدى شؤون المجلس بالدور الرابع بالنقابة.



مشروع إنقاذ الدوريات والكتب التراثية النادرة المملوكة للنقابة

واصلت اللجنة الثقافية تفعيل بروتوكول التعاون الموقع منذ أكثر من عامين بين النقابة ممثلة فى اللجنة الثقافية ومكتبة الإسكندرية ، وهو المشروع الذي يهدف لإنقاذ الدوريات والكتب التراثية النادرة المملوكة للنقابة من خلال ترميمها ورقمنتها ، بالإضافة إلى تطوير مكتبة النقابة وتوفير تدريب للعاملين بها.

تسلمت نقابة الصحفيين الدفعة الثانية من الكتب والدوريات التراثية التي تقوم مكتبة الإسكندرية برقمنتها وفهرستها إلكترونيا بعد تطهيرها، وذلك وفقا للبروتوكول الموقع بين نقابة الصحفيين ومكتبة الإسكندرية على أعمال الرقمنة والفهرسة الالكترونية منذ أكثر من عامين.

بلغ عدد الكتب التي تسلمتها النقابة عبر دفعتين بعد تطهيرها ورقمنتها الكترونيا(48) كتاب بالإضافة إلى (43) دورية، كما تم تسليم (99) كتاب لمكتبة الإسكندرية في إطار الدفعة الثالثة.

أول موقع إلكترونى لمكتبة نقابة الصحفيين

تعكف مكتبة الإسكندرية حاليا على إنشاء موقع الكتروني سيتم إتاحته فقط في مبنى نقابة الصحفيين ومكتبة الإسكندرية سيتم من خلاله عرض المحتويات التي تم رقمنتها بشكل يسهل عملية البحث والتصفح وصولا للمحتوى.



دعم تطوير مكتبة النقابة الفرعية بالإسكندرية



تقرر تدعيم فرع النقابة بالإسكندرية بأكثر من 500 كتاب كتاب مجلة " بمساهمة من من مكتبة النقابة العامة عبر الكتب والغصدارات المكررة ، كما ساهمت هيئة قصور الثقافة بعدد ( 88 )" فقط ثمانية وثمانون كتابا ، و ( 36 ) " مجلة ، ساهمت دار الكتب بعدد (80 )" كتاب ، و ( 5 ) " مجلات ،تم إهدائها للنقابة منذ الدورة الماضية وجميعها من الكتب والمجلات المكررة بمكتبة النقابة العامة بالقاهرة ..وسيتم تسليم هذه الكتب للنقابة الفرعية خلال أيام.



ورش موسيقى وكورال الصحفيين



أعلنت اللجنة منذ أكثر من عام ونصف عن بدء تأسيس "فرقة موسيقى الصحفيين" من أعضاء النقابة وأسرهم الذين تتوافر لديهم مهارة بمستوى فوق المتوسط على الأقل في العزف على آلة موسيقية ، وسيتولى موسيقي متخصص اختبار المتقدمين للانضمام للفريق وتدريبه على الآلات الموسيقية المختلفة .وتشمل الآلات بيانو ،أورج ،كمان ،عود ،جيتار ،ناي ،آلات إيقاعية .. وغيرها . وذلك بأشراف الزميل كفاح أحمد عضو اللجنة الثقافية .

واستكمالاً للنشاط الموسيقى فى النقابة نظمت اللجنة " ورشة لتعليم الموسيقى " شملت آلات ( البيانو- العود – الكمان ) للصحفيين وآسرهم ، وقيمة الاشتراك ( ١50 جنيهاً )، بإلاضافة إلى تنظيم ورشة تأهيل وإعداد من لديه موهبة غنائية لدراسة " الــ صولفيج" والمقامات الموسيقية سماعاً وغناءً ،كما تم البدء فى تأسيس " فرقة موسيقى الصحفيين" من أعضاء النقابة وأسرهم الذين توافرت لديهم مهارة بمستوى فوق المتوسط على الأقل فى العزف على آلة موسيقية.

كما نظمت اللجنة ورشة للتدريب على الغناء والمقامات الموسيقية، لأعضاء النقابة والصحفيين وأبنائهم، وتهدف الورشة، لإعداد وتأهيل من لديه موهبة صوتية للغناء، إضافة إلي تكوين فريق كورال خاص بالنقابة، وذلك ضمن النشاط الموسيقي الذي تنظمه اللجنة الثقافية، تدريب العزف على آلات البيانو، الكمان، العود، الجيتار، والإيقاع.

وتسعى اللجنة إلى التوسع في تنظيم النشاط الموسيقي بالنقابة ،ووضعت هدفا له هو تأسيس "فرقة موسيقى الصحفيين" ضمت أصحاب المواهب من الصحفيين وابنائهم في العزف على الآلات الموسيقية ،وسوف تقوم الفرقة بتقديم موسيقى عربية وعالمية في مناسبات نقابية ،وحفلات موسيقية مستقلة في قاعات النقابة، وكذلك تمثيل النقابة في مناسبات خارجية.

والورشة منذ إنشائها لا تحمل النقابة أية أعباء مادية وتغطي تكلفتها من اشتراكات المتدربين ،وتقدم اللجنة خالص الشكر والتقدير للزميل كفاح أحمد الذي يتولى الإشراف على الورشة منذ إنشائها ويبذل جهودا كبيرة في سبيل استمرارها.



خدمــات مستمرة منذ الدورة الماضية



تم الاتفاق مع المجلس الأعلى للشئون الإسلامية على منح الزملاء الصحفيين خصم (30%) على إصدارات المجلس من الكتب والمطبوعات أسوة بالعاملين بالأزهر الشريف والعاملين بوزارة الأوقاف وذلك بموجب كارنيه نقابة الصحفيين.

حصلت اللجنة في الدورة الماضية على (10) منح تعليمية مقدمة من المركز الثقافي الصيني بالقاهرة للصحفيين لدراسة اللغة الصينية في المركز مجاناً بداية من شهر يناير 2017..ومازال الزملاء يتلقون المنحة من خلال المركز الثقافي الصيني بالقاهرة.

حصلت اللجنة على خصم خاص من المركز الثقافي الصيني بالقاهرة لدورات تعلم رياضة الووشو كونغ فو لأبناء الزملاء الصحفيين بداية من يناير 2017.

دخول معرض الكتاب بكارنيه النقابة

تم الاتفاق مع الدكتور هيثم الحاج رئيس الهيئة العامة للكتاب على السماح للزملاء الصحفيين بالدخول إلى معرض القاهرة الدولى للكتاب بموجب كارنية نقابة الصحفيين ، لتسهيل مهمة الصحفيين خلال أدائهم لعملهم.



إطلاق مبادرة "ذكريات النصر" لتوثيق ذكريات نصر أكتوبر

أطلقت اللجنة الثقافية يوم الأربعاء 18 أكتوبر مبادرة "ذكريات النصر" بالتعاون مع إدارة الشئون المعنوية بالقوات المسلحة وهي المبادرة التي جاءت في إطار الاحتفالات بالذكرى 44 لنصر أكتوبر وتهدف لتوثيق الذكريات الإنسانية لجنود وضباط القوات المسلحة خلال تواجدهم على الجبهة في حرب أكتوبر ..وجاري التواصل مع إدارة الشئون المعنوية بالقوات المسلحة لتفعيل المبادرة قبل حلول ذكرى نصر أكتوبر الـ45.

في الختام.....

• في نهاية تقريرنا السنوي تضع اللجنة الثقافية كلمات النهاية لبنة لمشروع العام الجديد، وتأخذ بعين الاعتبار كافة سلبيات وملاحظات العام المنصرم ليشكل دافعا لعام نقابي جديد ناجح، تتحقق به آمال وتطلعات أبناء المهنة، ولكننا لا يجب أن نغفل أن الأجواء المهنية للصحفيين والمناخ العام للحريات أثرا كثيرا على دور اللجنة وتفرغها،واستنزفت من مجهوداتها من أجل دعم بعض الزملاء حقوقيا على حساب دورها في العمل الثقافي، وهو ما يدفعنا جميعا الي تحمل مسئولية خلق مناخ أكثر رحابة يتفرغ فيه كل ذي عمل لعمله، وهو أيضا اول مسئولية ستتحملها اللجنة هذا العام في إطار رسالتها بالثقافة، وستتطلع اللجنة الى تحقيق دعم لوجستي لمسرح النقابة الذي أعاق وضعه القائم تحقيق الكثير من الآمال في عرض واستضافة الكثير من الأعمال المسرحية والحفلات الموسيقية، وهي أيضا دعوة لكل من له يد ورؤية لدعم مسرح نقابتنا ومباشرة رسالة التنوير بنطاق أوسع.



وتشكر اللجنة الثقافية أعضاء اللجنة العمومية بنقابة صحفيى مصر وكتابها ومفكريها الذين أثروا عمل اللجنة بمجهوداتهم وأفكارهم وتدعوهم إلى المزيد في دعم اللجنة وكافة اللجان، فبحضوركم كنا وبحضوركم سيكون عملنا النقابي أكثر إثماراً وأكثر ازدهاراً..وسيظل حضوركم هو الحل.