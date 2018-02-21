ننشر التشكيل الجديد لمجلس إدارة البنك الزراعى المصرى

ننشر التشكيل الجديد لمجلس إدارة البنك الزراعى المصرىالأربعاء، 21 فبراير 2018 09:09 م
السيد القصير رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصرى
كتب – أحمد يعقوب
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علم "اليوم السابع"، من مصادر مطلعة، أن أول تشكيل لمجلس إدارة البنك الزراعى المصرى، والصادر عن رئيس مجلس الوزراء، وفى ظل القانون الجديد للبنك رقم 84 لسنة 2016، ضم، السيد القصير، رئيسًا لمجلس إدارة البنك الزراعى المصرى لمدة 3 سنوات، وسامى عبد الصادق وتامر جمعة، نائبين لرئيس مجلس الإدارة.
وكشفت المصادر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، عن أن تشكيل مجلس الإدارة ضم أيضًا على شعراوى، عضو مجلس إدارة غير تنفيذى، والمهندس محمد طارق عبد الفتاح، عضو مجلس إدارة غير تنفيذى، والدكتور محمد زكريا، عضو مجلس إدارة غير تنفيذى، والدكتور محمد عبد التواب، نائب وزير الزارعة، عضو مجلس إدارة غير تنفيذى ممثلًا لوزارة الزراعة، والدكتور عمر عابدين، مستشار وزير المالية، عضو مجلس إدارة غير تنفيذى، ممثلًا لوزارة المالية.
وقالت المصادر، إن الإدارة الجديدة للبنك، برئاسة السيد القصير، تنتهج سياسة توسعية خلال الفترة القادمة تضع البنك الزراعى المصرى ضمن قائمة أهم 10 بنوك فى السوق المحلية خلال الفترة القادمة.
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