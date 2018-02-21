نمو شركات منطقة اليورو يفقد الزخم فى فبراير لكنه يظل قويا





رويترز

أظهر مسح أن نمو الشركات فى منطقة اليورو تباطأ أكثر من المتوقع هذا الشهر لكنه لا يزال قويا وذلك بفعل ارتفاع الأسعار وقوة العملة، غير أن الشركات تسجل أعلى مستويات التفاؤل فيما لا يقل عن خمسة أعوام ونصف العام.

كانت منطقة اليورو أحد الاقتصادات الرئيسية الأفضل أداء فى العام الماضي، وبدأت شركاتها عام 2018 بزيادة النشاط بأسرع وتيرة له فيما يزيد كثيرا على عشر سنوات.

لكن القراءة الأولية لمؤشر مديرى المشتريات لشهر فبراير أظهرت أن وتيرة النمو القوية المسجلة فى يناير، وهى الأسرع من نوعها خلال ما يزيد على عشر سنوات، قد فقدت بعض الزخم.

وانخفضت القراءة المبدئية لمؤشر آي.إتش.إس ماركت لمديرى المشتريات فى منطقة اليورو، الذى يعتبر مؤشرا جيدا على متانة الاقتصاد، إلى 57.5 هذا الشهر لتأتى دون جميع التقديرات فى استطلاع لرويترز توقع تراجعا إلى 58.5 من قراءة نهائية فى يناير بلغت 58.8.

وفى وقت سابق أظهرت بيانات أولية من ألمانيا وفرنسا، أكبر اقتصادين فى المنطقة، تراجع نمو الشركات. وألمانيا وفرنسا هما البلدان الوحيدان فى المنطقة اللذان ينشران قراءة أولية لمؤشر مديرى المشتريات.

وجاءت قراءة مؤشر مديرى المشتريات الذى يغطى قطاع الخدمات المهيمن على اقتصاد منطقة اليورو متماشية مع أدنى التوقعات فى استطلاع رويترز. ونزل مؤشر القطاع إلى 56.7 من 58.0 لتأتى القراءة دون متوسط التوقعات البالغ 57.6 .

ونزل مؤشر إنتاج قطاع الخدمات إلى 52.8 لكن قراءة يناير البالغة 53.6 هى الأعلى منذ منتصف 2008.

كما تباطأ مؤشر قطاع الصناعات التحويلية أكثر من المتوقع، حيث انخفض مؤشر مديرى المشتريات للقطاع إلى 58.5 من 59.6 لتأتى القراءة متماشية مع أدنى التوقعات فى استطلاع رويترز. وكان متوسط التقديرات يشير إلى قراءة تبلغ 59.3 .

وانخفض مؤشر يقيس الإنتاج، والذى يدخل ضمن مؤشر مديرى المشتريات المجمع، إلى أدنى مستوى منذ أربعة أشهر عند 59.5 من 61.1 .