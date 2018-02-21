نقابة الأطباء: إجراء قرعة على 100 قرض للمقبلين على الزواج 16 مارس المقبل





كتبت آية دعبس

أعلنت النقابة العامة للأطباء، عن توفير قرض الطبيب بدون فوائد بنكية، لشباب الأطباء والطبيبات المقبلين على الزواج أو المتزوجين حديثا، مشيرة إلى أن قيمة القرض 20 ألف جنيه، وسيتم زيادتها مستقبلا عند توافر الموارد المالية للنقابة، موضحة أنه سيتم إقراض مائة طبيب على الأقل كل عام، بموجب قرعة علنية بين المتقدمين الذى تنطبق عليهم الشروط.

وأوضحت النقابة، فى بيان، أنه يشترط للحصول على القرض أن يكون السن أقل من 35 عاما، أى مواليد 1983 وما بعدها، وأن يكون عقد الزواج أو الإجراءات الكنسية ﻻ تتجاوز مدتها عامين 1 مارس 2016 وما بعدها، لافتة إلى أن فترة التقديم تبدأ من 23 فبراير 2018 وحتى 10 مارس 2018، على أن يتم تجميع الطلبات فى النقابة العامة 12 مارس 2018، ويتم إجراء القرعة يوم الجمعية العمومية 16 مارس 2018 .

أما عن طريقة السداد، فأنه يتم تحويل قيمة القسط الشهرى من الراتب للبنك، مضيفة: "ويجب إنهاء الإجراءات خلال 3 أشهر من تاريخ القرعة، وسيتم منح الطبيب مهلة سماح شهرين قبل البدء فى السداد، على أن يكون القسط الشهرى 550 جنيه لمدة 38 شهرا شامل المصاريف الإدارية والدمغات.

واشترطت النقابة ضرورة سداد كامل الأقساط المتبقية عند ترك الخدمة او اﻻجازة بدون مرتب وفى حالة الوفاة او العجز الكامل فانه سيتم اسقاط باقى اﻻقساط وتتحملها النقابة، مشيرة إلى أنه على من يرغب الحصول على القرض تقديم طلب على النموذج المخصص لذلك بالنقابة العامة، أو النقابة الفرعية وإرفاق صورة الكارنية، وصورة بطاقة الرقم القومى وصورة عقد الزواج وسداد اشتراك النقابة.