video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 21 فبراير 2018 10:23 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

ميركل: مقدونيا باتت قريبة من حل نزاعها مع اليونان

الأربعاء، 21 فبراير 2018 04:46 م
ميركل: مقدونيا باتت قريبة من حل نزاعها مع اليونان ميركل




أ ش أ
إضافة تعليق

صرحت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اليوم الأربعاء أن مقدونيا باتت قريبة من تسوية النزاع القائم بشأن اسمها مع اليونان.

وقالت ميركل -فى تصريحات نقلتها قناة "روسيا اليوم"- إن الحل لم يكن أقرب من الوقت الراهن وذلك على العشر سنوات الماضية، مضيفة أنه سيكون من الرائع إذا أمكن تذليل الصعاب المتبقية. 


كما أعربت عن سعادتها وارتياحها لوجود حراك فى المحادثات القائمة بين الجانبين، وذلك فى مؤتمر صحفى مشترك مع رئيس الوزراء المقدونى زوران زاييف.


وتعترض اليونان على اسم مقدونيا -التى تعد جمهورية يوغوسلافية سابقة حصلت على استقلالها عام 1991- والذى يلمح إلى سيطرتها على المنطقة اليونانية الشمالية والتى تحمل الاسم نفسه.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ميركل: على تركيا مراعاة مصالح "الناتو" أثناء عملية "غصن الزيتون" بسوريا

ميركل: نتطلع إلى نظام لجوء أوروبى مشترك بحلول يونيو القادم

صور.. ميركل تعيّن مقربة منها أمينة عامة للاتحاد المسيحى الديموقراطى

استطلاع: 47% من الألمان يرغبون فى استمرار ميركل بمنصب المستشارية

ميركل

ألمانيا

أخبار العالم اليوم

اليونان



لا تفوتك
فيديو.. القوات المسلحة: مقتل 4 عناصر تكفيرية شديدى الخطورة فى العملية سيناء 2018

فيديو.. القوات المسلحة: مقتل 4 عناصر تكفيرية شديدى الخطورة فى العملية سيناء 2018

الكهرباء: بدء إنشاء محطتى محولات نجع حمادى وقنا الأسبوع المقبل

الكهرباء: بدء إنشاء محطتى محولات نجع حمادى وقنا الأسبوع المقبل

قانون الجريمة الإلكترونية على الأبواب.. مجلس الدولة يراجع مشروع القانون وإحالته لمجلس النواب خلال 15 يوما لمواجهة كتائب التحريض على الإرهاب.. وتهديدات بحجب أكثر من 3 آلاف موقع و الإعدام لمثيرى الفتن مع إقراره

قانون الجريمة الإلكترونية على الأبواب.. مجلس الدولة يراجع مشروع القانون وإحالته لمجلس النواب خلال 15 يوما لمواجهة كتائب التحريض على الإرهاب.. وتهديدات بحجب أكثر من 3 آلاف موقع و الإعدام لمثيرى الفتن مع إقراره

4 فوارق بين "زمالك" إيهاب جلال ونيبوشا.. تحسن التنظيم الدفاعى بشكل ملحوظ.. زيادة الفاعلية الهجومية على المرمى.. تعديل طريقة اللعب للأفضل.. لم شمل اللاعبين وإنهاء الأزمات الداخلية

4 فوارق بين "زمالك" إيهاب جلال ونيبوشا.. تحسن التنظيم الدفاعى بشكل ملحوظ.. زيادة الفاعلية الهجومية على المرمى.. تعديل طريقة اللعب للأفضل.. لم شمل اللاعبين وإنهاء الأزمات الداخلية

لو سنة أولى ميكب.. 10 أدوات مكياج لازم يكونوا فى شنطتك

لو سنة أولى ميكب.. 10 أدوات مكياج لازم يكونوا فى شنطتك

تحويل 155 ألف جنيه لمدافع الأهلى فى ألمانيا.. اعرف التفاصيل

تحويل 155 ألف جنيه لمدافع الأهلى فى ألمانيا.. اعرف التفاصيل

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة