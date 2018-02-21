ميركل: مقدونيا باتت قريبة من حل نزاعها مع اليونان

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صرحت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اليوم الأربعاء أن مقدونيا باتت قريبة من تسوية النزاع القائم بشأن اسمها مع اليونان.

وقالت ميركل -فى تصريحات نقلتها قناة "روسيا اليوم"- إن الحل لم يكن أقرب من الوقت الراهن وذلك على العشر سنوات الماضية، مضيفة أنه سيكون من الرائع إذا أمكن تذليل الصعاب المتبقية.



كما أعربت عن سعادتها وارتياحها لوجود حراك فى المحادثات القائمة بين الجانبين، وذلك فى مؤتمر صحفى مشترك مع رئيس الوزراء المقدونى زوران زاييف.



وتعترض اليونان على اسم مقدونيا -التى تعد جمهورية يوغوسلافية سابقة حصلت على استقلالها عام 1991- والذى يلمح إلى سيطرتها على المنطقة اليونانية الشمالية والتى تحمل الاسم نفسه.