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موظفة من ذوى الاحتياجات بالشرقية تناشد بإنهاء إجراءات نقلها للغربية

الأربعاء، 21 فبراير 2018 03:00 ص
موظفة من ذوى الاحتياجات بالشرقية تناشد بإنهاء إجراءات نقلها للغربية المستشار محمد جميل رئيس جهاز التنظيم والإدارة


الشرقية – إيمان مهنى
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ناشدت موظفة من ذوى الاحتياجات الخاصة، رئيس جهاز التنظيم والإدارة، بسرعة الموافقة على طلبها بنقلها من محافظة الشرقية، الى الغريبة، ذلك لظروف زوجها فى المحافظة الأخيرة، و رعايتها لمولودها، الذى يمنعها من التنقل بين المحافظات خاصة أنها تعانى إعاقة حركية .

وقالت نورا وجيه محمد شاهين من قرية حفنا مركز بلبيس محافظة الشرقية، لـ"اليوم السابع"، لإننى معاقة حركيا وكنت متعاقد بمشروع المخابز ضمن 5%، وتم تعيينى ضمن قرارات التعيين الأخيرة، وتزوجت من شاب يعانى من إعاقة حركية أيضا، وانتقلت للعيش فى بلدة فى محافظة الغربية، وتقدمت بطلب لمحافظة الشرقية بنقلى الذى وافق عليه، إلا أن أوراق النقل مازالت فى التنظيم و الإدارة بالشرقية منذ 9 أشهر، متعطلة بسبب عدم رد الجهاز.

وأضافت نور الهدى بقولها، أنى سبق و تقدمت بشكوى لخدمة المواطنين بجهاز التنظيم والإدارة وجاء الرد لى شخصيا بالموافقة وذهبت به إلى الشرقية كان الرد من مخاطبة الجهاز لهم بخطاب رسميا.

وناشدت نور الهدى وجية، رئيس جهاز التنظيم والإدارة ومحافظ الغريبة، بسرعة إنهاء إجراءات تقلها، نظر لظروفها الصحية خاصة أنها وضعت مولودها الأول وكذلك مراعاة المصاعب المادية التى يتعرضون لها.


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