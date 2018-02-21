موسكو: قصف مركز روسى لمراقبة وقف إطلاق النار فى سوريا

موسكو: قصف مركز روسى لمراقبة وقف إطلاق النار فى سورياالأربعاء، 21 فبراير 2018 09:04 ص
الجيش الروسى فى سوريا - أرشيفية
رويترز
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نقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن وزارة الدفاع قولها فى وقت متأخر أمس الثلاثاء إن أضرارا لحقت بمركز روسى لمراقبة وقف إطلاق النار جراء قصف من منطقة الغوطة الشرقية الخاضعة لسيطرة المعارضة خارج العاصمة السورية دمشق.
ونقلت الوكالة عن الوزارة الروسية قولها "أصيبت مناطق سكنية وفنادق فى دمشق وكذلك المركز الروسى للمصالحة السورية فى قصف شرس من الجماعات المسلحة غير الشرعية من الغوطة الشرقية".
وأضافت "لحقت أضرار بالغة وسقط ضحايا من المدنيين. لم يسقط ضحايا من القوات المسلحة الروسية" ، وتعرضت الغوطة الشرقية لموجة من الضربات الجوية ونيران الصواريخ والقصف مما أسقط 250 قتيلا على الأقل منذ مساء يوم الأحد.
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