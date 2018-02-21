منظمة حقوقية أمريكية ترفع دعوى ضد إدارة "ترامب" بسبب احتجاز أطفال مهاجرين





(رويترز)

أقامت منظمة للحقوق المدنية فى نيويورك، دعوى قضائية ضد المسؤولين بإدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بسبب ما وصفته باحتجاز أطفال مهاجرين لفترة طويلة، وقالت إن التحولات التى طرأت على سياسة الحكومة الأمريكية فى الآونة الأخيرة هى السبب فى احتجاز الأطفال دون وجه حق.

ويسعى اتحاد الحريات المدنية فى نيويورك الذى أقام الدعوى أمام محكمة مانهاتن الاتحادية إلى تمثيل مجموعة من الأطفال المحتجزين لدى مكتب إعادة توطين اللاجئين فى نيويورك. وقال الاتحاد إن هناك 40 طفلا على الأقل. ورفضت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية التعليق.

كان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب المنتمى للحزب الجمهورى قد جعل مسألة الحد من الهجرة وطرد المهاجرين المقيمين فى الولايات المتحدة بصورة غير قانونية محور برنامجه.

واعتقلت سلطات الهجرة معظم الأطفال المحتجزين لدى مكتب إعادة توطين اللاجئين وذلك بعد دخول البلاد بصورة غير قانونية بدون رفقة شخص بالغ.

وبموجب القانون الاتحادى فإنه يفترض الإفراج عن الأطفال الذين لهم أقارب فى الولايات المتحدة ممن يكونوا مؤهلين لرعايتهم وذلك لحين البت فى قضاياهم المتعلقة بالهجرة.