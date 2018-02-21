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الأربعاء، 21 فبراير 2018 10:23 م
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مقتل جنديين فرنسيين وإصابة ثالث فى انفجار لغم بـ"مالى"

الأربعاء، 21 فبراير 2018 04:59 م
مقتل جنديين فرنسيين وإصابة ثالث فى انفجار لغم بـ"مالى" القوات الفرنسية فى مالى - أرشيفية




أ ف ب
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قتل جنديان فرنسيان، وأصيب ثالث فى مالى، فى انفجار لغم يدوى الصنع عند مرور مركبتهم العسكرية المدرعة، حسب ما أفاد مصدر عسكرى، اليوم الأربعاء، وتنشر فرنسا نحو 4 آلاف جندى فرنسى فى دول الساحل الأفريقى فى إطار عملية برخان لمكافحة الجماعات الجهادية المسلحة.


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