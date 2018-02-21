مقتل جنديين فرنسيين وإصابة ثالث فى انفجار لغم بـ"مالى"الأربعاء، 21 فبراير 2018 04:59 م
القوات الفرنسية فى مالى - أرشيفية
أ ف ب
إضافة تعليق
قتل جنديان فرنسيان، وأصيب ثالث فى مالى، فى انفجار لغم يدوى الصنع عند مرور مركبتهم العسكرية المدرعة، حسب ما أفاد مصدر عسكرى، اليوم الأربعاء، وتنشر فرنسا نحو 4 آلاف جندى فرنسى فى دول الساحل الأفريقى فى إطار عملية برخان لمكافحة الجماعات الجهادية المسلحة.
إضافة تعليق
قانون الجريمة الإلكترونية على الأبواب.. مجلس الدولة يراجع مشروع القانون وإحالته لمجلس النواب خلال 15 يوما لمواجهة كتائب التحريض على الإرهاب.. وتهديدات بحجب أكثر من 3 آلاف موقع و الإعدام لمثيرى الفتن مع إقراره
4 فوارق بين "زمالك" إيهاب جلال ونيبوشا.. تحسن التنظيم الدفاعى بشكل ملحوظ.. زيادة الفاعلية الهجومية على المرمى.. تعديل طريقة اللعب للأفضل.. لم شمل اللاعبين وإنهاء الأزمات الداخلية
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة