مقتل جنديين فرنسيين وإصابة ثالث فى انفجار لغم بـ"مالى"





أ ف ب

قتل جنديان فرنسيان، وأصيب ثالث فى مالى، فى انفجار لغم يدوى الصنع عند مرور مركبتهم العسكرية المدرعة، حسب ما أفاد مصدر عسكرى، اليوم الأربعاء، وتنشر فرنسا نحو 4 آلاف جندى فرنسى فى دول الساحل الأفريقى فى إطار عملية برخان لمكافحة الجماعات الجهادية المسلحة.