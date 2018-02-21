مقاول بالشرقية يتهم طبيبا بالتسبب فى وفاة طفله وتعريض حياة شقيقه للخطر





الشرقية-فتحية الديب

"زوجتى تعرضت للخطر وتوفى أحد الطفلين التوأم بعد ساعات من الولادة، وشقيقه فى حالة حرجة للغاية وموجود بحضانة مستشفى خاص، بسبب إهمال طبيب نساء وتوليد بمركز بلبيس بمحافظة الشرقية"، بهذه الكلمات بدأ سعيد هلال حمد 47 سنة مقاول ومقيم مركز بلبيس، حديثه عن تعرض حياة زوجته للخطر ووفاة أحد طفليه.

وتابع "سعيد" أن زوجته أنجبت له طفلا عمره 6 سنوات، وكانت ولادته طبيعية، وبعد فترة حملت الزوجة وكانت تتابع مع الطبيب" أ ح" طبيب نساء وتوليد، وفى إحدى الزيارات طلب منها الطبيب ضرورة التوجه إلى إحدى المستشفيات للولادة، وأخبرنا أنها فى منتصف الشهر التاسع، وهى كانت مازالت فى أول أسبوع فى شهرها الثامن، وبالرغم من ذلك أصر على القيام بعملية الولادة وإنها فى منتصف الشهر التاسع.

وأضاف "سعيد" أن زوجته حضرت للمستشفى فى الموعد الذى حدده الطبيب ووضعت طفلين توأم"حمزة وحمدى" توفى حمزة بعد ساعات من ولادته و"حمدي" حالته حرجة، كما أكد أحد الأطباء الذى تابع حالة الطفلين فى الحضانة أنهما مولدان والرئة غير مكتملة، وفى أول أسبوع فى الشهر الثامن.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن الشرقية، إخطار من العميد أيمن عبد الله، مأمور مركز شرطة بلبيس، يفيد بلاغا من "سعيد هلال حمدان" 47 سنة مقاول مقيم بلبيس، يتهم فيه" أ ح" طبيب نساء وتوليد، بالتسبب فى تعريض حياة زوجته للخطر، ووفاة أحد طفليه التوأم والثانى فى حالة حرجة، بسبب الولادة المبكرة عن موعدها، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1472 إدارى مركز بلبيس لسنة 2018، وبالعرض على نيابة بلبيس، قرر المستشار محمد لاشين، رئيس نيابة بلبيس، وبإشراف المستشار هيثم نصار، المحامى العام لنيابات جنوب، تشريح جثة الطفل لبيان سبب الوفاة والاستعلام عن التقارير الطبية للزوجة.