معدلات البطالة فى بريطانيا ترتفع إلى 4.4% لاول مرة منذ 16 شهرا





أ ف ب

ارتفعت نسبة البطالة فى بريطانيا لأول مرة فى 15 شهرا، على ما أظهرت بيانات رسمية الأربعاء، فى إشارة إلى أن حالة الغموض المحيط بـ"بريكست" تؤثر على الاقتصاد بشكل أوسع.

وذكر مكتب الاحصاء الوطنى، فى بيان، أن نسبة البطالة، أى القوى العاملة غير الموظّفة، بلغت 4,4% فى الثلاثة اشهر المنتهية فى ديسمبر الفائت.

وتشكل هذه النسبة ارتفاعا عن نسبة 4,3% المسجلة فى الفصل المنتهى فى نوفمبر الفائت، التى اعتبرت الأقل فى 42 عاما.

وأوضح محللون، أن بيانات الأربعاء خفضت احتمال أن يرفع البنك المركزى البريطانى نسبة فائدته الرئيسية فى مايو المقبل، كما كان متوقعا على نطاق واسع فى الأسواق.

وقال المحلل الاقتصادى صامويل تومبز، إن "بيانات سوق العمل الاخيرة لا توجه ضربة قاصمة لفرص رفع نسب (الفائدة) فى مايو". وتابع أنه "سيتم نشر تقريرين آخرين قبل ذلك لكنها تخفض الاحتمالات".

وقبل نشر هذه البيانات الأخيرة، كان هناك اعتقاد واسع أن يرفع البنك المركزى البريطانى من فائدة الاقراض فى مايو إلى 0,75% فى أعقاب زيادة أخرى بسيطة العام الفائت.

وقال المحلل الاقتصادى كريس وليامسون: "فيما زاد التضخم المرتفع واشارت نمو الاجور من احتمال رفع نسب (الفائدة) مجددا، من الواضح ان صانعى القرار سيتخذون نهجا حذرا وسط الغموض الكبير الذى يواجهه الاقتصاد البريطانى فى وقت يسود قلق بخصوص بريكست".