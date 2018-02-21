مطار القاهرة يستقبل 104 رحلات لمصر للطيران خلال 24 ساعة

مطار القاهرة يستقبل 104 رحلات لمصر للطيران خلال 24 ساعةالأربعاء، 21 فبراير 2018 09:43 م
مطار القاهرة
كتب محمد طنطاوى
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شهد مطار القاهرة الدولى، خلال الـ 24 ساعة الماضية وصول 104 رحلات دولية وداخلية سيرتها الشركة الوطنية مصر للطيران وكان على متنها 9 آلاف و143 راكبا من مختلف الجنسيات قادمين فى رحلات مباشرة إلى مصر وآخرين فى رحلة ترانزيت.
ووصل المطار 76 رحلة دولية قادمة من عدة دول عربية واجنبية وكان على متنها نحو 7 آلاف راكب، فيما وصلت المطار 28 رحلة أخرى قادمات من المدن السياحية المصرية وكان على متنها نحو ألفى راكب.
وقامت سلطات المطار بالتعاون والتنسيق مع العلاقات العامة بشركة مصر للطيران بتخصيص فرق من إدارتى العلاقات العامة بالشركتين لاستقبال وتوجيه الركاب وتسفير ركاب الترانزيت، وشهدت معظم الرحلات وصولا فى مواعيدها المقررة حسب جدول التشغيل.
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