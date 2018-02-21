مصرع طفل غرقا في ترعة ببنى سويف

بنى سويف :هانى فتحى

لقى طفل مصرعه بقرية أشمنت التابعة لمركز ناصر شمال محافظة بنى سويف، عقب سقوطه فى ترعة.

تلقى اللواء جرير مصطفى مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من اللواء ممدوح أبو زيد مدير مباحث المديرية، يفيد بإبلاغ أهالى قرية اشمنت بسقوط محمود الحسيني أحمد حسن 3 سنوات ونصف، داخل ترعة داخل القرية وتم انتشال الجثة.

واستقبل مستشفى ناصر المركزى جثة الطفل محمود الحسينى احمد وتم إيداعها داخل مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة.

دلت التحريات الأولية لوحدة مباحث مركز شرطة ناصر شمال بنى سويف أن الطفل سقط أثناء سيره بجوار الترعة، وتم إخطار النيابة التى صرحت بدفن الجثة.