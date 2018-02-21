مصرع طفل سقط بمجرى ملاحى فى بورسعيد

اسعاف - أرشيفية
بورسعيد - محمد عزام
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لقى طفل يبلغ من العمر ٩ سنوات، مصرعه منذ قليل، بمياه مجرى ملاحى فى بورسعيد. وقال أحد شهود العيان، أن شاب يدعى أحمد الحلوجى، وفرد شرطة، تمكنا من انتشال الطفل، لكنه كان قد فارق الحياة.
وذكرت مديرية الصحة فى بيان لها، أن مستشفى بورفؤاد العام، استقبلت الطفل فارس محمد السيد، 9 سنوات، جثة هامدة بادعاء الغرق بعدما سقط فى المياه بسبب اختلال توازنه. تم وضع الجثة بمشرحه مستشفى بورفواد تحت تصرف النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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