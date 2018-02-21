video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 21 فبراير 2018 06:27 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

مصرع طفل سقط بمجرى ملاحى فى بورسعيد

الأربعاء، 21 فبراير 2018 12:23 ص
مصرع طفل سقط بمجرى ملاحى فى بورسعيد اسعاف - أرشيفية


بورسعيد - محمد عزام
إضافة تعليق

لقى طفل يبلغ من العمر ٩ سنوات، مصرعه منذ قليل، بمياه مجرى ملاحى فى بورسعيد. وقال أحد شهود العيان، أن شاب يدعى أحمد الحلوجى، وفرد شرطة، تمكنا من انتشال الطفل، لكنه كان قد فارق الحياة.
 
وذكرت مديرية الصحة فى بيان لها، أن مستشفى بورفؤاد العام، استقبلت الطفل فارس محمد السيد، 9 سنوات، جثة هامدة بادعاء الغرق بعدما سقط فى المياه بسبب اختلال توازنه. تم وضع الجثة بمشرحه مستشفى بورفواد تحت تصرف النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

العثور على جثة متحللة بمدينة بورفؤاد فى بورسعيد

اخبار مصر

اخبار بورسعيد

اخبار المحافظات



لا تفوتك
جميلة بوحيرد من أسوان: أعشق تراب مصر والشعب المصرى والجزائرى نسيج واحد

جميلة بوحيرد من أسوان: أعشق تراب مصر والشعب المصرى والجزائرى نسيج واحد

الأهلى يُجهز 4 بدائل تحسباً لرحيل عبد الله السعيد.. الأحمر يتعاقد مع محمد فخرى.. عبد الحفيظ يعلن عودة ناصر ماهر.. البدرى مُعجب بـ"أفشة إنبي" وتجديد مفاوضات ضم كيجان دوللى

الأهلى يُجهز 4 بدائل تحسباً لرحيل عبد الله السعيد.. الأحمر يتعاقد مع محمد فخرى.. عبد الحفيظ يعلن عودة ناصر ماهر.. البدرى مُعجب بـ"أفشة إنبي" وتجديد مفاوضات ضم كيجان دوللى

بيل جيتس عكس كل الناس.. ثانى أغنى رجل فى العالم يدفع ضرائب بقيمة 10 مليارات دولار ويرغب فى دفع المزيد.. مؤسس مايكروسوفت يطالب الحكومة الأمريكية بفرض ضرائب ضخمة على أثرياء المجتمع لصالح الطبقة المتوسطة والعامة

بيل جيتس عكس كل الناس.. ثانى أغنى رجل فى العالم يدفع ضرائب بقيمة 10 مليارات دولار ويرغب فى دفع المزيد.. مؤسس مايكروسوفت يطالب الحكومة الأمريكية بفرض ضرائب ضخمة على أثرياء المجتمع لصالح الطبقة المتوسطة والعامة

أسباب الانزلاق الغضروفى وطرق الوقاية

أسباب الانزلاق الغضروفى وطرق الوقاية

ميزة جديدة بجوجل كروم عبر هواتف أندرويد لتقليل حجم عناوين URL

ميزة جديدة بجوجل كروم عبر هواتف أندرويد لتقليل حجم عناوين URL

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة