video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 21 فبراير 2018 06:29 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

مصرع شخص داخل حفرة أثناء تنقيبه وآخرين عن الآثار فى بنى سويف

الأربعاء، 21 فبراير 2018 03:21 م
مصرع شخص داخل حفرة أثناء تنقيبه وآخرين عن الآثار فى بنى سويف التنقيب عن الآثار ببنى سويف


كتب محمود عبد الراضى
إضافة تعليق

نجحت مباحث مركز شرطة الواسطى ببنى سويف، فى كشف غموض واقعة العثور على جثة أحد الأشخاص، وتم ضبط مرتكبى الواقعة.
 
تلقى مركز شرطة الواسطى ببنى سويف، بلاغا بالعثور على جثة "محمد.أ.م" بقرية أطواب بدائرة المركز، وبه إصابة بالرأس، فتم تشكيل فريق بحث بالاشتراك مع قطاع الأمن العام، لكشف غموض الواقعة، أسفرت جهوده عن اشتراك المجنى عليه مع 5 آخرين بالتنقيب عن الآثار بمنزل الأول، وأثناء تواجد الضحية داخل الحفر تعرض لصدمة كهربائية من موتور رفع مياه كهربائى متواجد داخل الحفر أدت إلى ارتطام رأسه بكومة من التراب أحدثت إصابته واستنشاقة للأتربة، ما أدى إلى وفاته، وتخلصوا منه مستخدمين فى ذلك دارجة بخارية، وتم إلقائه بمكان العثور عليه.
 
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين، والدراجة البخارية المستخدمة فى الواقعة، وبمواجهتهم اعترفوا بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال والواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

زاهى حواس: "لما بتكلم عن الآثار كأنى بتكلم عن واحدة بأعشقها" (صور)

10 صور ترصد حالة طابية اليسرى بعد تسجيلها ضمن الآثار الإسلامية

الآثار تعرض مستنسخات أثرية بمحطة مترو الأنفاق.. تعرف على التفاصيل

اثار

بني سويف

قتل

التنقيب عن الاثار

البحث عن الاثار



لا تفوتك
فيديو.. القوات المسلحة: مقتل 4 عناصر تكفيرية شديدى الخطورة فى العملية سيناء 2018

فيديو.. القوات المسلحة: مقتل 4 عناصر تكفيرية شديدى الخطورة فى العملية سيناء 2018

الكهرباء: بدء إنشاء محطتى محولات نجع حمادى وقنا الأسبوع المقبل

الكهرباء: بدء إنشاء محطتى محولات نجع حمادى وقنا الأسبوع المقبل

قانون الجريمة الإلكترونية على الأبواب.. مجلس الدولة يراجع مشروع القانون وإحالته لمجلس النواب خلال 15 يوما لمواجهة كتائب التحريض على الإرهاب.. وتهديدات بحجب أكثر من 3 آلاف موقع و الإعدام لمثيرى الفتن مع إقراره

قانون الجريمة الإلكترونية على الأبواب.. مجلس الدولة يراجع مشروع القانون وإحالته لمجلس النواب خلال 15 يوما لمواجهة كتائب التحريض على الإرهاب.. وتهديدات بحجب أكثر من 3 آلاف موقع و الإعدام لمثيرى الفتن مع إقراره

4 فوارق بين "زمالك" إيهاب جلال ونيبوشا.. تحسن التنظيم الدفاعى بشكل ملحوظ.. زيادة الفاعلية الهجومية على المرمى.. تعديل طريقة اللعب للأفضل.. لم شمل اللاعبين وإنهاء الأزمات الداخلية

4 فوارق بين "زمالك" إيهاب جلال ونيبوشا.. تحسن التنظيم الدفاعى بشكل ملحوظ.. زيادة الفاعلية الهجومية على المرمى.. تعديل طريقة اللعب للأفضل.. لم شمل اللاعبين وإنهاء الأزمات الداخلية

لو سنة أولى ميكب.. 10 أدوات مكياج لازم يكونوا فى شنطتك

لو سنة أولى ميكب.. 10 أدوات مكياج لازم يكونوا فى شنطتك

تحويل 155 ألف جنيه لمدافع الأهلى فى ألمانيا.. اعرف التفاصيل

تحويل 155 ألف جنيه لمدافع الأهلى فى ألمانيا.. اعرف التفاصيل

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة