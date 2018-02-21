مصرع شخص داخل حفرة أثناء تنقيبه وآخرين عن الآثار فى بنى سويف

مصرع شخص داخل حفرة أثناء تنقيبه وآخرين عن الآثار فى بنى سويفالأربعاء، 21 فبراير 2018 03:21 م
التنقيب عن الآثار ببنى سويف
كتب محمود عبد الراضى
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نجحت مباحث مركز شرطة الواسطى ببنى سويف، فى كشف غموض واقعة العثور على جثة أحد الأشخاص، وتم ضبط مرتكبى الواقعة.
تلقى مركز شرطة الواسطى ببنى سويف، بلاغا بالعثور على جثة "محمد.أ.م" بقرية أطواب بدائرة المركز، وبه إصابة بالرأس، فتم تشكيل فريق بحث بالاشتراك مع قطاع الأمن العام، لكشف غموض الواقعة، أسفرت جهوده عن اشتراك المجنى عليه مع 5 آخرين بالتنقيب عن الآثار بمنزل الأول، وأثناء تواجد الضحية داخل الحفر تعرض لصدمة كهربائية من موتور رفع مياه كهربائى متواجد داخل الحفر أدت إلى ارتطام رأسه بكومة من التراب أحدثت إصابته واستنشاقة للأتربة، ما أدى إلى وفاته، وتخلصوا منه مستخدمين فى ذلك دارجة بخارية، وتم إلقائه بمكان العثور عليه.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين، والدراجة البخارية المستخدمة فى الواقعة، وبمواجهتهم اعترفوا بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال والواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.
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