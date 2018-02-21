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الأربعاء، 21 فبراير 2018 10:12 ص
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مصادر يمنية: ميليشيات الحوثى نفذت حملة للخطف والتجنيد الإجبارى بالحديدة

الأربعاء، 21 فبراير 2018 10:01 ص
مصادر يمنية: ميليشيات الحوثى نفذت حملة للخطف والتجنيد الإجبارى بالحديدة الحوثيين ـ صورة أرشيفية


عدن (أ ش أ)
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نفذت ميليشيات الحوثى باليمن المدعومة من إيران حملة خطف، استهدفت عشرات من أبناء مديريات محافظة الحديدة غربى اليمن، بهدف إجبارهم على القتال فى صفوفها.

ونقلت قناة "سكاى نيوز" الاخبارية اليوم الأربعاء، عن مصادر محلية قولها إن عمليات الخطف والتجنيد الإجبارى تركزت فى مديريات بيت الفقية والتحيتا والزيدية، وإن الميليشيات المتمردة هددت المختطفين بوضعهم فى السجون فى حال مخالفتهم أوامر القتال بجانبها.

وأكدت المصادر أن الميليشيات طلبت من أفرادها فى نقاط التفتيش عند مخارج المحافظة،عدم السماح بخروج الفارين من داخل المديريات إلى المناطق المحررة.

وتحاول القوات اليمنية الشرعية التقدم من المناطق التى تسيطر عليها فى جنوب ساحل البحر الأحمر باتجاه المحافظة شمالا، ونجحت بالفعل فى استعادة عدد من البلدات على طول الشريط الساحلى.


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