مصادر: حازم حجازى نائبًا لرئيس بنك القاهرة ويتولى مهام منصبه بداية مارس

مصادر: حازم حجازى نائبًا لرئيس بنك القاهرة ويتولى مهام منصبه بداية مارسالأربعاء، 21 فبراير 2018 07:01 م
حازم حجازى نائب رئيس بنك القاهرة الجديد
كتب – أحمد يعقوب
إضافة تعليق
علم "اليوم السابع"، من مصادر مطلعة أن حازم حجازى، استقر على قبول منصب نائب رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، وأن القرار سيصدر بشكل رسمى من الجمعية العمومية، بعد موافقة البنك المركزى المصرى، ثم يصدر مجلس الإداره قراره، خلال الأسبوع المقبل، لافتة إلى أن "حجازى" سيتولى مهام منصبه رسميًا بداية مارس 2018.
ولفتت المصادر إلى أن المهام الوظيفية لحازم حجازى ستشمل الإشراف على قطاعات التجزئة المصرفية والفروع والمشروعات الصغيرة المتوسطة ومتناهية الصغر والعمليات المصرفية.
ويضم التشكيل الحالى لبنك القاهرة، طارق فايد، رئيس مجلس إدارة البنك، وعمرو الشافعى، نائب رئيس مجلس الإدارة إلى جانب انضمام حازم حجازى، نائب رئيس مجلس إدارة البنك.
جدير بالذكر أن حازم حجازى يمتلك خبرات مصرفية كبيرة فى مجالات التجزئة المصرفية والفروع والمشروعات الصغيرة المتوسطة ومتناهية الصغر والعمليات المصرفية، وتم تكريمه يوم الاثنين الماضى، من قبل مؤسسة Business Today كأحد أفضل الشخصيات تأثيرًا فى الاقتصاد المصرى فى 2017.
إضافة تعليق
قانون الجريمة الإلكترونية على الأبواب.. مجلس الدولة يراجع مشروع القانون وإحالته لمجلس النواب خلال 15 يوما لمواجهة كتائب التحريض على الإرهاب.. وتهديدات بحجب أكثر من 3 آلاف موقع و الإعدام لمثيرى الفتن مع إقراره
4 فوارق بين "زمالك" إيهاب جلال ونيبوشا.. تحسن التنظيم الدفاعى بشكل ملحوظ.. زيادة الفاعلية الهجومية على المرمى.. تعديل طريقة اللعب للأفضل.. لم شمل اللاعبين وإنهاء الأزمات الداخلية
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة