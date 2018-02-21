مصادر: حازم حجازى نائبًا لرئيس بنك القاهرة ويتولى مهام منصبه بداية مارس





كتب – أحمد يعقوب

علم "اليوم السابع"، من مصادر مطلعة أن حازم حجازى، استقر على قبول منصب نائب رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، وأن القرار سيصدر بشكل رسمى من الجمعية العمومية، بعد موافقة البنك المركزى المصرى، ثم يصدر مجلس الإداره قراره، خلال الأسبوع المقبل، لافتة إلى أن "حجازى" سيتولى مهام منصبه رسميًا بداية مارس 2018.

ولفتت المصادر إلى أن المهام الوظيفية لحازم حجازى ستشمل الإشراف على قطاعات التجزئة المصرفية والفروع والمشروعات الصغيرة المتوسطة ومتناهية الصغر والعمليات المصرفية.

ويضم التشكيل الحالى لبنك القاهرة، طارق فايد، رئيس مجلس إدارة البنك، وعمرو الشافعى، نائب رئيس مجلس الإدارة إلى جانب انضمام حازم حجازى، نائب رئيس مجلس إدارة البنك.

جدير بالذكر أن حازم حجازى يمتلك خبرات مصرفية كبيرة فى مجالات التجزئة المصرفية والفروع والمشروعات الصغيرة المتوسطة ومتناهية الصغر والعمليات المصرفية، وتم تكريمه يوم الاثنين الماضى، من قبل مؤسسة Business Today كأحد أفضل الشخصيات تأثيرًا فى الاقتصاد المصرى فى 2017.