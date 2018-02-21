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مشروعان للمجلس الإيطالى للاجئين مع مفوضية شئون اللاجئين فى ليبيا

الأربعاء، 21 فبراير 2018 12:43 ص
مشروعان للمجلس الإيطالى للاجئين مع مفوضية شئون اللاجئين فى ليبيا البرلمان الإيطالى


(أ ش أ)
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قال المجلس الإيطالى للاجئين، إنه زاد من التزامه فى ليبيا بسبب "حالة الطوارئ الإنسانية الخطيرة" المرتبطة بالمهاجرين اعتبارا من العام الجاري.

وأضاف المجلس، فى بيان أوردته وكالة أنباء (آكى برس) الإيطالية، أنه "تم الأسبوع الماضى توقيع عقدين مع فرع ليبيا للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، لتنفيذ أنشطة التنمية والحماية للاجئين والمهاجرين والنازحين" مبينا أنه "على صعيد الأنشطة التنموية، سينفذ المجلس 140 مشروعا سريع الأثر (مشاريع ذات أثر فوري) فى كل من طرابلس، وزوارة، وسرت وفى منطقتى طوارقة وفزان، فى جنوب البلاد".

وأوضح أن هذه المشاريع إنمائية محدودة لها آثار فورية على السكان المحليين الذين ما يزالون يكابدون آثار الحرب الأهلية.

وذكر البيان أن الأنشطة تشمل حفر الآبار وتعزيز شبكة المياه، ولا سيما دعم المراكز الطبية ومراكز المستشفيات، وإنشاء مناطق محمية للأطفال، وإعادة تنظيم تصريف النفايات فى مناطق محدودة، وتعزيز مشاريع العمل والتنمية.

وأضاف البيان أنه سيتم تحديد هذه الأنشطة وتنسيقها مع السلطات المحلية، وفقا لاحتياجات المجتمعات المحلية، وبالاتفاق مع المفوضية، وبالتعاون مع الهيئات المهنية والجمعيات المحلية.


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