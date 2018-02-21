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مساعد وزير الخارجية السابق: "مصر تنجب أطفالا أسرع من عمل السندوتشات"

الأربعاء، 21 فبراير 2018 05:08 م
مساعد وزير الخارجية السابق: "مصر تنجب أطفالا أسرع من عمل السندوتشات" السفير جمال بيومى خلال ندوة جامعة قناة السويس


السويس - سيد نون
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قال السفير جمال بيومى، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن مصر لديها معدلات نمو سكانى كبيرة، وإنها "تنجب أطفالا أسرع من عمل السندوتشات"، ما يتطلب سرعة أكبر فى النمو الاقتصادى لمواكبة هذا النمو السكانى.

وأضاف "بيومى"، فى كلمته خلال ندوة استضافتها جامعة السويس اليوم بعنوان "النمو الاقتصادى واليقين السياسى"، بحضور الدكتور سيد الشرقاوى رئيس الجامعة، والدكتور جمال سلامة عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، والنائب عبد الحميد كمال عضو مجلس النواب عن المحافظة، وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة، أن العلاقات الخارجية المصرية استهدفت دائما تحقيق الأمن القومى، متابعا: "دائرة اهتمام السياسة الخارجية المصرية يأتى فى مقدمتها النيل ودول الجوار، إذ يمثل النيل العصب فى السياسة الخارجية".

وأشار مساعد وزير الخارجية السابق، إلى أن مصر من أغنى دول العالم بثرواتها الطبيعية والبشرية، مشددا على ضرورة تحويل هذه الطاقة الهائلة لطاقة إنتاجية، فالأزمة بحسب قوله لا تكمن فى نقص الثروات، وإنما فى الإدارة الرشيدة وحُسن استغلال الموارد وتفضيل مصلحة الوطن على أى مصالح أخرى.

ولفت السفير جمال بيومى، فى ردّه على سؤال من أحد الطلاب حول تحرير سعر الصرف، إلى أن القرار كان خطوة كبيرة فى طريق تنفيذ روشتة الإصلاح وحافزا كبيرا لجذب الاستثمارات الخارجية، إذ تحقق هذه القرارات قدرا من الاطمئنان للمستثمر الأجنبى، وتوفر له أبرز ما كان ينشده، وهو وجود سعر صرف محدد وواضح، ومن ثم الاطمئنان إلى مناخ الاستثمار فى مصر.

وفى سياق متصل، أكد الدكتور جمال سلامة، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، أنه يجب على كل المصريين التكاتف مع القوات المسلحة فى حربها ضد الإرهاب فى سيناء، مشيرا إلى أن الامن هو العامل الأساسى والأهم فى تحقيق التنمية الاقتصادية لأى دولة تسعى لزيادة معدلات النمو الاقتصادى، متابعا: "مصر شهدت خلال الأعوام الأربعة الماضية اهتماما بقضايا التنمية والقضايا الاجتماعية، بهدف تنمية الإنسان نفسه والتحديات التى تفرضها الأوضاع الراهنة".

وعن فلسفة الجامعة فى عقد مثل هذه اللقاءات والندوات، قال الدكتور سيد الشرقاوى، رئيس جامعة السويس، إن إدارة الجامعة وهيئة تدريسها تحاولان بشكل دائم توضيح كل ما يدور على الصعيد الداخلى والخارجى وشرحه للطلاب، من خلال عقد سلسة من الندوات واللقاءات يحاضر فيها نخبة من الباحثين والمتخصصين فى كل المجالات، وهو ما فعله السفير جمال بيومى فى ندوة اليوم، بحسب قوله.

 


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