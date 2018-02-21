مسؤولون كوريون شماليون يلغون اجتماعا مقررا مع نائب الرئيس الأمريكى





(رويترز)

قال مكتب مايك بنس نائب الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، إن بنس كان من المقرر أن يجتمع مع مسؤولين من كوريا الشمالية أثناء وجوده فى كوريا الجنوبية لحضور افتتاح الألعاب الأولمبية الشتوية لكن المسؤولين الكوريين الشماليين ألغوا الاجتماع.

وذكرت صحيفة واشنطن بوست أن بنس كان فى طريقة للاجتماع مع كيم يو جونج شقيقة الزعيم الكورى الشمالى كيم جونج أون والرئيس الشرفى للدولة كيم يونج نام لكن الكوريين الشماليين ألغوا الاجتماع الذى كان مقررا فى العاشر من فبراير شباط قبل ساعتين فقط من موعده.

وقال نيك آيرز كبير موظفى بنس فى بيان "ستقف هذه الإدارة أمام رغبة كيم فى التستر على نظامهم القاتل بالتقاط صور لطيفة لهم فى الألعاب الأولمبية. ربما كان ذلك هو السبب فى تراجعهم عن اجتماع أو ربما لم تكن لديهم قط نية خالصة للجلوس والتحدث".