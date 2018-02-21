مديرية الشباب والرياضة تنظم اليوم مبادرة توعية دينية بقصر ثقافة طور سيناء





جنوب سيناء – فايزة مرسال

تنظم مديرية الشاب والرياضة اليوم الأربعاء، مبادرة التوعية الدينية والأخلاقية تحت شعار "قيمنا من تراثنا" بقصر ثقافة طور سيناء تحت رعاية المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة واللواء خالد فودة محافظة جنوب سيناء وعلى أنور الشناوى وكيل إدارة الشباب والرياضة بجنوب سيناء.

وقال وكيل وزارة الشباب والرياضة بجنوب سيناء فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إن المبادرة بهدف تصحيح المفاهيم الدينية لدى النشئ ويحاضر فيها الدكتور عماد مهدي السيد عضو اتحاد الأثريين المصريين والدكتور عبد الخالق صلاح إمام مسجد الفتح بالقاهرة.

وأضاف عادل نجم مدير إدارة الطلائع بمديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء، يشارك فى المبادرة 200 طليع وطليعة من المحافظة، بهدف فرض القيم والأخلاق بين النشء، والتعريف بالحضارة المصرية القديمة وأهمية العلم والرمزية فى مصر القديمة والتحدث فى الحضارة المصرية فى عيون العرب، وتحدث عن القيم الإسلامية السمحة وقيمة العلم والتعريف بالقيم والتراث ومكانة المرأة فى الإسلام.