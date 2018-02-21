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مديرية الشباب والرياضة بدمياط تنظم مسابقة "أقوى رجل".. تعرف عليها

الأربعاء، 21 فبراير 2018 06:00 ص
مديرية الشباب والرياضة بدمياط تنظم مسابقة "أقوى رجل".. تعرف عليها محافظة دمياط - أرشيفية


دمياط معتز الشربينى
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تنظم مديرية الشباب والرياضة بدمياط "إدارة الرياضة" مسابقة أقوى رجل بقرية الرطمة، وذلك يوم الجمعة الموافق 23 فبراير الجارى فى تمام الثالثة عصرا فى الألعاب التالية: شقلبة إطار لودر مسافة 20 مترا فى أقل زمن، تتابع نقل أجولة لمسافر 20 مترا فى أقل زمن، جر عربة مسافة 20 مترا فى أقل زمن، دفع كرة طبية وزن 5 كيلوجرامات لأبعد مسافة. 

حددت مديرية الشباب والرياضة الجوائز التى توزع من المراكز الأولى حتى المركز التاسع على النحو التالى: المركز الأول 400 جنيه، المركز الثانى 300 جنيه، المركز الثالث 200 جنيه، المركز الرابع 100جنيه، ومن الخامس حتى التاسع 50 جنيها.

وقال علاء جاد مدير مديرية الشباب والرياضة لـ"اليوم السابع" إن المسابقة تهدف إلى: توسيع قاعدة الممارسة للرياضة بدمياط، تنمية روح التنافس الشريف، نشر ألعاب بها الجانب الترويحى بالمناطق الشعبية 
تحت إشراف عبده الشعراوى مدير إدارة الرياضة، وتحت رعاية الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط.


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