محكمة إسبانية تصدر أمر اعتقال بحق الزعيمة الانفصالية الكتالونية آنا جابرييل

محكمة إسبانية تصدر أمر اعتقال بحق الزعيمة الانفصالية الكتالونية آنا جابرييلالأربعاء، 21 فبراير 2018 10:21 م
قادة كتالونيا
(أ ش أ)
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أصدرت محكمة إسبانية اليوم الأربعاء، أمر اعتقال بحق زعيمة حزب الوحدة الشعبى آنا جابرييل إحدى القيادات الانفصالية فى إقليم كتالونيا، وذلك بعد رفضها المثول أمام القضاء والهرب إلى سويسرا.
وذكرت شبكة (إيه بى سى نيوز) الإخبارية الأمريكية أن آنا جابرييل رفضت المثول فى وقت سابق أمام المحكمة العليا لاستجوابها بشأن دورها فى إعلان انفصال إقليم كتالونيا عن إسبانيا أواخر العام الماضي.
وكانت آنا جابرييل قد أعلنت لدى وصولها إلى سويسرا أنها ترفض المثول أمام المحكمة العليا نظرا لأنها ترى وجود دوافع سياسية وراء التحقيقات التى تجريها المحكمة، مشيرة إلى أنها تعتزم أيضا تقديم طلب للحصول على حق اللجوء لسويسرا إذا ما سعت إسبانيا إلى تقديم طلب لتسليمها.
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