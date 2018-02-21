محافظ دمياط يعتمد مبلغ مليون ونصف لإنارة طريق الغنيمية – حجاجة بفارسكور

محافظ دمياط يعتمد مبلغ مليون ونصف لإنارة طريق الغنيمية – حجاجة بفارسكورالأربعاء، 21 فبراير 2018 07:35 م
الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط،
دمياط معتز الشربينى
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اعتمد الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ دمياط، مبلغ مليون ونصف لإنارة طريق الغنيمية – حجاجة منطقة محول طافش التابعة لمركز فارسكور.
يأتى ذلك فى إطار خطة المحافظة لتطوير شبكة الإنارة العامة بنطاق المحافظة.
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