محافظ دمياط يعتمد مبلغ مليون ونصف لإنارة طريق الغنيمية – حجاجة بفارسكور

الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط،





دمياط معتز الشربينى

اعتمد الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ دمياط، مبلغ مليون ونصف لإنارة طريق الغنيمية – حجاجة منطقة محول طافش التابعة لمركز فارسكور.

يأتى ذلك فى إطار خطة المحافظة لتطوير شبكة الإنارة العامة بنطاق المحافظة.