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الأربعاء، 21 فبراير 2018 09:59 م
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محافظ دمياط يعتمد مبلغ مليون ونصف لإنارة طريق الغنيمية – حجاجة بفارسكور

الأربعاء، 21 فبراير 2018 07:35 م
محافظ دمياط يعتمد مبلغ مليون ونصف لإنارة طريق الغنيمية – حجاجة بفارسكور الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط،




دمياط معتز الشربينى
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اعتمد الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ دمياط، مبلغ مليون ونصف لإنارة طريق الغنيمية – حجاجة منطقة محول طافش التابعة  لمركز فارسكور. 

يأتى ذلك فى إطار خطة المحافظة لتطوير شبكة الإنارة العامة بنطاق المحافظة.

 


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