محافظ دمياط والتنفيذيين المغتربين يبادرون بتغير موطنهم الانتخابى إلى دمياط





دمياط-معتز الشربينى

قام الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه محافظ دمياط، أمس بمبادرة لتغيير موطنه الانتخابى ليكون أول من غير موطنه الانتخابى، إلى محافظة دمياط بدلا من القاهرة حتى يتسنى له المشاركة فى الإدلاء بصوته فى الانتخابات الرئاسية، كما قام اللواء سامي حمودة السكرتير العام واللواء ممدوح طه السكرتير العام المساعد و رؤساء الوحدات المخلية ، وكذلك وكلاء الوزراء و مديري المديريات المغتربين بتغيير موطنهم الانتخابي إلى المحافظة .

وأعلن المحافظ أن الشهر العقارى يقوم بتوفير وكلاء عنه بكافة القطاعات الحكومية والشركات الخاصة والبنوك العاملة داخل نطاق المحافظة ، وذلك تيسيرا على المواطنين الراغبين فى الحصول على ممارسة حقهم بالإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية .

وذلك فى إطار تنفيذ مبادرة " إنزل شارك .. دي بلدك " و التي أطلقها اليوم الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ للتوعية بأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية القادمة فى الفترة من 26 وحتى 28 من مارس الجاري .