محافظ الغربية: ما تم إنجازه بالمحافظة فى عامين نتيجة دعم القيادة السياسية

الغربية – عادل ضرة

أعلن اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية، أن ماتم إنجازه على أرض المحافظة خلال العامين الماضيين لم يكن ليتم إنجازه خلال ثلاثين عاماً وذلك بفضل دعم القيادة السياسية وحرصها على توفير الخدمة المميزة للمواطنين فى مختلف مجالات الخدمات خاصة تلك التى تمس حياة المواطنين فى حياتهم اليومية.

كما أصدر محافظ الغربية توجيهاته بتوفير كافة الأدوية والمستلزمات الطبية وسد العجز فى الأطباء فى بعض الوحدات الصحية بقرى المحافظة لتوفير خدمة طبية وعلاجية مميزة للمرضى من أبناء المحافظة خاصة البسطاء ومحدودى الدخل.

كما قرر المحافظ عقد اجتماع دورى كل 10 أيام بحضور وكيل وزارة الصحة بالمحافظة ومديرو المستشفيات والمراكز الطبية بكل مركز ومدينة على حدة لمناقشة المتطلبات والمشاكل وتذليل العقبات ومتابعة المشروعات الصحية الجارى العمل بها فى المركز والمدينة.

جاء ذلك فى الاجتماع الموسع الذى عقده محافظ الغربية اللواء أحمد ضيف صقر لمناقشة ملف القطاع الصحى بمركز ومدينة السنطة بحضور النائب الدكتور فتحى ندى نائب البرلمان عن دائرة السنطة والدكتور محمد شرشر وكيل وزارة الصحة بالغربية واللواء ممدوح هجرس رئيس مركز ومدينة السنطة، ومديرو مستشفى السنطة العام والإدارة الصحية والمراكز الطبية والوحدات الصحية.

حيث تم مناقشة الموقف التنفيذى لمستشفى السنطة العام والإعتماد المالى المتاح لها حالياً فى تنفيذ أعمال تطوير بالمستشفى الجدير بالذكر أن مستشفى السنطة العام تضم 126 سرير و8 حضانات و8 أسرة عناية مركزة و25 ماكينة غسيل كلومى ويستقبل يومياً حوالى 1500 مريض ومطلوب دعمه بـ 5 ماكينات غسيل كلوى بالإضافة إلى عدد 2 حضانة، كما تم مناقشة موقف مراكز الحضانات ومراكز الغسيل الكلوى ومتطلبات المستشفيات والوحدات الصحية من أجهزة ومستلزمات وسد العجز فى الأطباء فى بعض الوحدات بالقرى خاصة فى الفترة الليلية.

وأعلن المحافظ خلال الاجتماع أنه أصدر قرار بتعميم الميكروباص الصغير لخدمة أهالى قرى المحافظة لنقل الطلبة والموظفين وأيضاً سرعة نقل المترددين على المستشفيات والمراكز الطبية بوسيلة نقل لائقة بدلاً من وسائل النقل الأخرى الغير مناسبة، كما أعلن محافظ الغربية أنه سيتم عقد مجلس تنفيذى مصغر ولقاء موسع مع أهالى مركز ومدينة السنطة للإستماع إلى مشاكلهم ومطالبهم والعمل على حلها فوراً بحضور كافة التنفيذيين المعنيين وبحضور أيضاً السادة نواب البرلمان وعلى هامش الاجتماع قرر المحافظ عقد إجتماع الأسبوع القادم يحضره وكيل وزارة الرى بالمحافظة والمقاولون المكلفون بأعمال تطهير المجارى المائية بنطاق المحافظة لوضع خطة وأليات لرفع ناتج أعمال التطهير فوراً بمعرفة المقاولين.

وأوضح محافظ الغربية أيضاً أن موضوع إرتفاعات المبانى على مستوى المحافظة يتم دراسته حالياً بمعرفة المسئولين لخدمة أبناء المحافظة فى هذا المجال، مضيفا أن مستشفى طنطا العام الجارى العمل بها بتكلفة مليار جنية ستؤدى خدماتها لتشفل كافة مراكز المحافظة بالإضافة إلى مستشفى الجراحات العامة والجارى العمل بها بتكلفة 700 مليون جنية.

وعلى هامش الاجتماع أوضح محافظ الغربية أنه تم توفير حوالى 10 مليون جنية لتشغيل عمال نظافة وأفراد أمن فى المؤسسات الحكومية التى تعانى عجز فى هذه العمالة كما أضاف محافظ الغربية أنه سيتم تدعيم مرفق النقل بالمحافظة بشراء 100 أتوبيس جديد بالإضافة إلى إعتماد 30 مليون جنية لإصلاح أعطال الأتوبيسات.

فى نهاية الاجتماع أشاد النائب فتحى ندا والحاضرين بالإجتماع بالأداء المتميز لمحافظ الغربية اللواء أحمد ضيف صقر وتعاونه التام مع نواب البرلمان والتنسيق بين النواب والجهاز التنفيذى بالمحافظة بهدف تقديم أفضل خدمة ممكنة للمواطنين أبناء المحافظة.