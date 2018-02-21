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الأربعاء، 21 فبراير 2018 09:58 م
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محافظ الدقهلية يقرر غلق منشأة غذائية وضبط 100 طن خضروات وفواكه

الأربعاء، 21 فبراير 2018 06:48 م
محافظ الدقهلية يقرر غلق منشأة غذائية وضبط 100 طن خضروات وفواكه الدكتور أحمد الشعراوى محافظ الدقهلية




الدقهلية شريف الديب
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قرر الدكتور أحمد الشعراوى، محافظ الدقهلية، اليوم الأربعاء، غلق إحدى المنشآت الغذائية وضبط 100طن خضروات وفواكه، لعدم استيفاء الاشتراطات الصحية بمدينة أجا وعدم وجود شهادات صحية للعاملين.

وجاء قرار المحافظ  بعد إطلاعه على التقرير المقدم من الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة، بشأن نتائج حملة التفتيش التى قام بها فريق من إدارة مراقبة الأغذية التابعة للإدارة العامة بالطب الوقائى بالمرور على إحدى المنشآت الغذائية.

وأشار وكيل وزارة الصحة، إلى تحرير محضر جنحة صحية للمدير المسئول لعدم استيفاء الاشتراطات الصحية بالإضافة لتحرير محاضر جنح صحية للعمال لعدم حمل شهادات صحية.

وكلف محافظ الدقهلية، بسرعة الانتهاء من كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالف.

وأكد الشعراوى، على استمرار جهود مديرية الصحة في القيام بحملات بالتفتيش على مختلف المنشآت ومحلات الأغذية والمشروبات والمطاعم والمخابز حرصا على صحة حياة المواطنين، مشدداً على استمرار تلك الحملات بأنحاء المحافظة وتطبيق القانون لردع المخالفين.

 

 


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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

د طارق سالم

هل هو سر؟

ماهي المشكله للإعلان عن هذه المنشأة الغذائية التي تم غلقها؟؟؟ ارجو عدم التستر علي اسماء هذه المنشأت حتي يتم مقاطعتها

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