محافظ الدقهلية يقرر غلق منشأة غذائية وضبط 100 طن خضروات وفواكه

محافظ الدقهلية يقرر غلق منشأة غذائية وضبط 100 طن خضروات وفواكهالأربعاء، 21 فبراير 2018 06:48 م
الدقهلية شريف الديب
قرر الدكتور أحمد الشعراوى، محافظ الدقهلية، اليوم الأربعاء، غلق إحدى المنشآت الغذائية وضبط 100طن خضروات وفواكه، لعدم استيفاء الاشتراطات الصحية بمدينة أجا وعدم وجود شهادات صحية للعاملين.
وجاء قرار المحافظ بعد إطلاعه على التقرير المقدم من الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة، بشأن نتائج حملة التفتيش التى قام بها فريق من إدارة مراقبة الأغذية التابعة للإدارة العامة بالطب الوقائى بالمرور على إحدى المنشآت الغذائية.
وأشار وكيل وزارة الصحة، إلى تحرير محضر جنحة صحية للمدير المسئول لعدم استيفاء الاشتراطات الصحية بالإضافة لتحرير محاضر جنح صحية للعمال لعدم حمل شهادات صحية.
وكلف محافظ الدقهلية، بسرعة الانتهاء من كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالف.
وأكد الشعراوى، على استمرار جهود مديرية الصحة في القيام بحملات بالتفتيش على مختلف المنشآت ومحلات الأغذية والمشروبات والمطاعم والمخابز حرصا على صحة حياة المواطنين، مشدداً على استمرار تلك الحملات بأنحاء المحافظة وتطبيق القانون لردع المخالفين.
قانون الجريمة الإلكترونية على الأبواب.. مجلس الدولة يراجع مشروع القانون وإحالته لمجلس النواب خلال 15 يوما لمواجهة كتائب التحريض على الإرهاب.. وتهديدات بحجب أكثر من 3 آلاف موقع و الإعدام لمثيرى الفتن مع إقراره
4 فوارق بين "زمالك" إيهاب جلال ونيبوشا.. تحسن التنظيم الدفاعى بشكل ملحوظ.. زيادة الفاعلية الهجومية على المرمى.. تعديل طريقة اللعب للأفضل.. لم شمل اللاعبين وإنهاء الأزمات الداخلية
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة
عدد الردود 0
بواسطة:
د طارق سالم
هل هو سر؟
ماهي المشكله للإعلان عن هذه المنشأة الغذائية التي تم غلقها؟؟؟ ارجو عدم التستر علي اسماء هذه المنشأت حتي يتم مقاطعتها