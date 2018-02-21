محافظ الدقهلية يقرر إعدام 1.1 طن من بذور فول الصويا فاسدة





الدقهلية شريف الديب

قرر الدكتور أحمد الشعراوى، محافظ الدقهلية، اليوم الأربعاء، إعدام 1.100 طن من بذور فول الصويا فاسدة وغير صالحة للاستخدام بإحدى المنشآت الغذائية بمدينة المنصورة، ووجود نقص بالاشتراطات الصحية وسوء حالة النظافة داخل المنشأة.

وجاء قرار المحافظ، بعد إطلاعه على التقرير المقدم من الدكتور سعد مكى، وكيل وزارة الصحة، بشأن نتائج حملة التفتيش التى قام بها فريق من إدارة مراقبة الأغذية التابعة للإدارة العامة بالطب الوقائى بالمرور على إحدى المنشآت الغذائية بمركز ومدينة المنصورة.

وأشار وكيل وزارة الصحة إلى أنه تم تحرير محضر جنحة صحية للمدير المسئول لعدم استيفاء الاشتراطات الصحية، وكلف الشعراوى بسرعة الانتهاء من كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالف.

وأكد محافظ الدقهلية، على استمرار جهود مديرية الصحة فى القيام بحملات بالتفتيش على مختلف المنشآت ومحلات الأغذية والمشروبات والمطاعم والمخابز، حرصًا على صحة حياة المواطنين، مشدداً على استمرار تلك الحملات بأنحاء المحافظة وتطبيق القانون لردع المخالفين.

ومن جانب آخر تمكنت حملة تموينية للتفتيش على الأسواق والمواد الغذائية ومدى صلاحيتها بمدينة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، من ضبط كمية كبيرة من اللحوم والفراخ الفاسدة داخل مطعمين بالمدينة.

وحال تفقد الحملة لعدد من المطاعم تم ضبط 120 كيلو لحوم ودجاج فاسد قبل بيعه للجمهور، وعلى الفور تم تحرير محضر لأصحاب المطاعم.

وعلى الجانب آخر، أكدت عطيات سكرية رئيسة مجلس مدينة السنبلاوين على أهمية تنفيذ الحملات الموسعة لضبط الأسواق ومراقبة مدى توافر السلع بالكميات المطلوبة لتلبية احتياجات المواطنين وبالأسعار المناسبة ومنع الممارسات الاحتكارية، حرصا على حاجات المواطنين والتصدى للغش التجارى والضرب بيد من حديد على أيدى الخارجين على القانون.