video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 21 فبراير 2018 09:59 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ الدقهلية يقرر إعدام 1.1 طن من بذور فول الصويا فاسدة

الأربعاء، 21 فبراير 2018 07:14 م
محافظ الدقهلية يقرر إعدام 1.1 طن من بذور فول الصويا فاسدة الدكتور أحمد الشعراوى محافظ الدقهلية




الدقهلية شريف الديب
إضافة تعليق

قرر الدكتور أحمد الشعراوى، محافظ الدقهلية، اليوم الأربعاء، إعدام  1.100 طن من بذور فول الصويا فاسدة وغير صالحة للاستخدام بإحدى المنشآت الغذائية بمدينة المنصورة، ووجود نقص بالاشتراطات الصحية وسوء حالة النظافة داخل المنشأة. 

وجاء قرار المحافظ، بعد إطلاعه على التقرير المقدم من الدكتور سعد مكى، وكيل وزارة الصحة، بشأن نتائج حملة التفتيش التى قام بها فريق من إدارة مراقبة الأغذية التابعة للإدارة العامة بالطب الوقائى بالمرور على إحدى المنشآت الغذائية بمركز ومدينة المنصورة.

وأشار وكيل وزارة الصحة إلى أنه تم تحرير محضر جنحة صحية للمدير المسئول لعدم استيفاء الاشتراطات الصحية، وكلف الشعراوى بسرعة الانتهاء من كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالف.

وأكد محافظ الدقهلية، على استمرار جهود مديرية الصحة فى القيام بحملات بالتفتيش على مختلف المنشآت ومحلات الأغذية والمشروبات والمطاعم والمخابز، حرصًا على صحة حياة المواطنين، مشدداً على استمرار تلك الحملات بأنحاء المحافظة وتطبيق القانون لردع المخالفين.

ومن جانب آخر تمكنت حملة تموينية للتفتيش على الأسواق والمواد الغذائية ومدى صلاحيتها بمدينة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، من ضبط كمية كبيرة من اللحوم والفراخ الفاسدة داخل مطعمين بالمدينة.

وحال تفقد الحملة لعدد من المطاعم تم ضبط 120 كيلو لحوم ودجاج فاسد قبل بيعه للجمهور، وعلى الفور تم تحرير محضر لأصحاب المطاعم.

وعلى الجانب آخر، أكدت عطيات سكرية رئيسة مجلس مدينة السنبلاوين على أهمية تنفيذ الحملات الموسعة لضبط الأسواق ومراقبة مدى توافر السلع بالكميات المطلوبة لتلبية احتياجات المواطنين وبالأسعار المناسبة ومنع الممارسات الاحتكارية، حرصا على حاجات المواطنين والتصدى للغش التجارى والضرب بيد من حديد على أيدى الخارجين على القانون.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

دقيقة واحدة تنقذ ركاب قطارين قبل اصطدامهما بالدقهلية.. تعرف على التفاصيل

الدقهلية

اخبار الدقهلية

اخبار المحافظات

اخبار مصر

مركز السنبلاوين

حملة تموينية



لا تفوتك
فيديو.. القوات المسلحة: مقتل 4 عناصر تكفيرية شديدى الخطورة فى العملية سيناء 2018

فيديو.. القوات المسلحة: مقتل 4 عناصر تكفيرية شديدى الخطورة فى العملية سيناء 2018

الكهرباء: بدء إنشاء محطتى محولات نجع حمادى وقنا الأسبوع المقبل

الكهرباء: بدء إنشاء محطتى محولات نجع حمادى وقنا الأسبوع المقبل

قانون الجريمة الإلكترونية على الأبواب.. مجلس الدولة يراجع مشروع القانون وإحالته لمجلس النواب خلال 15 يوما لمواجهة كتائب التحريض على الإرهاب.. وتهديدات بحجب أكثر من 3 آلاف موقع و الإعدام لمثيرى الفتن مع إقراره

قانون الجريمة الإلكترونية على الأبواب.. مجلس الدولة يراجع مشروع القانون وإحالته لمجلس النواب خلال 15 يوما لمواجهة كتائب التحريض على الإرهاب.. وتهديدات بحجب أكثر من 3 آلاف موقع و الإعدام لمثيرى الفتن مع إقراره

4 فوارق بين "زمالك" إيهاب جلال ونيبوشا.. تحسن التنظيم الدفاعى بشكل ملحوظ.. زيادة الفاعلية الهجومية على المرمى.. تعديل طريقة اللعب للأفضل.. لم شمل اللاعبين وإنهاء الأزمات الداخلية

4 فوارق بين "زمالك" إيهاب جلال ونيبوشا.. تحسن التنظيم الدفاعى بشكل ملحوظ.. زيادة الفاعلية الهجومية على المرمى.. تعديل طريقة اللعب للأفضل.. لم شمل اللاعبين وإنهاء الأزمات الداخلية

لو سنة أولى ميكب.. 10 أدوات مكياج لازم يكونوا فى شنطتك

لو سنة أولى ميكب.. 10 أدوات مكياج لازم يكونوا فى شنطتك

تحويل 155 ألف جنيه لمدافع الأهلى فى ألمانيا.. اعرف التفاصيل

تحويل 155 ألف جنيه لمدافع الأهلى فى ألمانيا.. اعرف التفاصيل

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة