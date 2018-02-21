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محافظ الدقهلية يعتمد حركة تنقلات محدودة بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء

الأربعاء، 21 فبراير 2018 08:39 م
محافظ الدقهلية يعتمد حركة تنقلات محدودة بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء الدكتور أحمد الشعراوى محافظ الدقهلية




الدقهلية شريف الديب
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أصدر الدكتور أحمد الشعراوى محافظ الدقهلية، اليوم الأربعاء، بالتنسيق مع اللواء أبو بكر الجندى، وزير التنمية المحلية، حركة تنقلات محدودة بين رؤساء مجالس المدن والمراكز والأحياء بنطاق المحافظة.

وقرر المحافظ ندب سكينة أحمد جلال الحسينى، للقيام بالعمل كرئيس لمركز ومدينة المنزلة، ورابحة عمر محمد دياب، للقيام بالعمل رئيس مركز ومدينة بنى عبيد، ونقل منال عطية توفيق الغندور، من رئاسة حى غرب إلى مركز ومدينة السنبلاوين، وعطيات محمود على سكرية، من رئيس مركز ومدينة السنبلاوين إلى رئيس مركز ومدينة أجا، وحسام حمودة أحمد أحمد، من رئيس مركز ومدينة أجا إلى رئيس حى غرب المنصورة، كما قرر الشعراوى إلغاء تكليف محمد أبو العنين حجازى فى العمل كرئيس لمركز ومدينة بنى عبيد وعودته إلى جهة عمله الأصلية.

وأكد المحافظ، أن الحركة تستهدف الصالح العام ورفع الكفاءة ببعض المراكز والمدن للاستفادة القصوى من كل الطاقات وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطن، وكلف الشعراوى، رؤساء المراكز والمدن بالاهتمام بمنظومة النظافة وحل مشاكل المواطنين والاهتمام بضبط الأسواق ومواجهة الغلاء وتوفير فرص عمل للشباب والتصدي لأى مخالفات سواء في المباني أو على الأراضي الزراعية وازالة أي مخالفات أو تعديات في المهد.


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