محافظ الجيزة يعلن إطلاق مبادرة لريادة الأعمال للشباب

محافظ الجيزة يعلن إطلاق مبادرة لريادة الأعمال للشبابالأربعاء، 21 فبراير 2018 03:24 م
اللواء محمد كمال الدالى محافظ الجيزة
كتب سيد الخلفاوى
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أعلن اللواء محمد كمال الدالى، محافظ الجيزة، موافقة الجمعية الأورومتوسطية للأقاليم والمحليات على اقتراح بإدراج مقترح مناقشة ريادة الأعمال لدى الشباب ضمن جدول الجمعية الأورومتوسطية القادم، لمناقشة النماذج الناجحة فى ريادة الأعمال لدى الدول الأعضاء فى الجمعية وفى مقدمتها مصر.
وقال الدالى على هامش المؤتمر الصحفى الذى عقد ضمن فعاليات الجلسة التاسعة للجمعية الأورومتوسطية للاقاليم و المحليات، إطلاق محافظة الجيزة لمبادرة لريادة الأعمال لدى الشباب والتركيز على الفتيات، مشيرا إلى أن تلك المبادرة تعمل على تشجيع الشباب على العمل ومواجهة الفكر المتطرف.
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