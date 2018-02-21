محافظ الجيزة: مصر ستعرض تقريرا عن مكافحة الإرهاب بالجمعية الأورومتوسطية

قال اللواء محمد كمال الدالى، محافظ الجيزة، إن مصر ستعرض تقريرا عن مكافحة الإرهاب والتطرف لدى الشباب، فى الجلسة التاسعة للجمعية الأورومتوسطية، والتى تستضيفها المحافظة لأول مرة، مشيرا إلى أن محافظ الجيزة يرأس الوفد المصرى المشارك فى الجمعية والذى يضم محافظى الأقصر والقليوبية وجنوب سيناء والجيزة والأمين العام لوزارة التنمية المحلية.

وأضاف محافظ الجيزة، فى تصريحات له، أن المحافظة نظمت جولة سياحية للوفود المشاركة، بالمنطقة الأثرية بالهرم ومنطقة آثار سقارة، فى أول أيام المؤتمر للجمعية، الذى تستضيفه الجيزة للمرة الأولى.

وقال الدالى إن الجمعية تضم 84 عضوا، وتنقسم بالتساوى بين الشركاء المتوسطيين والاتحاد الأوروبى ويرأس الجمعية رئيسان مشاركان الأول محمد بودرة من المغرب عن الشركاء المتوسطيين، والآخر كارل هاينز من بلجيكا عن الاتحاد الأوروبى، وتم اختيارهما بتوافق الآراء لمدة عامين ونصف العام.

وأوضح أن الجمعية الأورومتوسطية تستهدف تعزيز الحوار بين الشمال والجنوب وبين السلطات المحلية والإقليمية، وتشجيع تبادل أفضل الممارسات والمعارف والخبرات الفنية بشأن كل القطاعات وتسهيل إنشاء مشاريع مبتكرة لتعزيز التكامل والتماسك الإقليمى، خاصة فيما يتعلق بالتخطيط المكانى والتنمية المستدامة والتنمية الحضرية، بالإضافة إلى تعزيز الديمقراطية المحلية والحكم متعدد المستويات والتعاون اللامركزى حول شواطئ ثلاثة من البحر الأبيض المتوسط (الجنوب والشرق والشمال)، والتأكد من أن السلطات المحلية والإقليمية ممثلة فى المؤتمرات الوزارية الأورومتوسطية وفى الهيئات التأسيسية للاتحاد من أجل المتوسط.

يذكر أن الجمعية الأورومتوسطية للأقاليم والمحليات أنشئت عام 2010 فى مدينة برشلونة الإسبانية وهو مجلس استشارى من الممثلين المحليين والإقليميين من الاتحاد الأوروبى وشركائه المتوسطيين، والهدف منه هو زيادة مشاركة الجهات الفاعلة المحلية والإقليمية فى الاتحاد من أجل المتوسط وإعطائها البعد الإقليمى.