محافظ البحر الأحمر يناقش زيادة سرعة الإنترنت لإنهاء خدمات المواطنين





البحر الأحمر - عماد عرفة

ناقش اللواء أحمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر، مع ممثلى الشركة المصرية للاتصالات زيادة سرعة الإنترنت، وتركيب كابل فايبر بدلا من الكابل النحاسى لتحسين سرعة الإنترنت لإنجاز خدمات المواطنين فى وقت أقصر وبدقة عالية .

أكد المحافظ، أنه فى ظل تطبيق الشمول المالى والدفع الإلكترونى وتوجه الدولة لاستخدام التكنولوجيا الحديثة بشكل أكبر، وفى جميع التخصصات فيجب أن يتوفر بالمؤسسسات الحكومية كافة السبل لتطبيقها وعلى أكمل وجه خاصة بالإدارات التى لها علاقة مباشرة مع المواطنين .

كما ناقش المحافظ إجراءات تشغيل شاشات العرض الخاصة بممشى النصر الجديد للبث المباشر ليتم بث مباريات كأس العالم لتوفيرها للمواطنين ومواجهة استغلال من يقوم بعرضها بمقابل مادى.

كما أشار إلى أنه سيتم عرض مباشر لأهم الأحداث فى مصر والمحافظة، وعرض لأهم المشروعات التى تقام على أرض المحافظة إيمانا بحق المواطن فى معرفة مايتم على أرض محافظته .

وعرض ممثلو المصرية للاتصالات لمقترحات هدفها توفير الجهد والمال على المواطنين بالغردقة عن طريق تقديم عروض مختلفة لصغار المستثمرين وأيضا أصحاب الفنادق والمحال التجارية عن طريق إقامة ورش عمل لشرح تفاصيل هذه العروض .