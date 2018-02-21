video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 21 فبراير 2018 09:59 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ البحر الأحمر يناقش زيادة سرعة الإنترنت لإنهاء خدمات المواطنين

الأربعاء، 21 فبراير 2018 06:05 م
محافظ البحر الأحمر يناقش زيادة سرعة الإنترنت لإنهاء خدمات المواطنين محافظ البحر الأحمر خلال اجتماعه مع مسئولى الاتصالات




البحر الأحمر - عماد عرفة
إضافة تعليق

ناقش اللواء أحمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر،  مع ممثلى الشركة المصرية للاتصالات زيادة سرعة الإنترنت، وتركيب كابل فايبر بدلا من الكابل النحاسى لتحسين سرعة الإنترنت لإنجاز خدمات المواطنين فى وقت أقصر وبدقة عالية .

أكد المحافظ، أنه فى ظل تطبيق الشمول المالى والدفع الإلكترونى وتوجه الدولة لاستخدام التكنولوجيا الحديثة بشكل أكبر، وفى جميع التخصصات فيجب أن يتوفر بالمؤسسسات الحكومية كافة السبل لتطبيقها وعلى أكمل وجه خاصة بالإدارات التى لها علاقة مباشرة مع المواطنين .

كما ناقش المحافظ إجراءات تشغيل شاشات العرض الخاصة بممشى النصر الجديد للبث المباشر ليتم بث مباريات كأس العالم لتوفيرها للمواطنين ومواجهة استغلال من يقوم بعرضها بمقابل مادى.

كما أشار إلى أنه سيتم عرض مباشر لأهم الأحداث فى مصر والمحافظة، وعرض لأهم المشروعات التى تقام على أرض المحافظة إيمانا بحق المواطن فى معرفة مايتم على أرض محافظته .

وعرض ممثلو المصرية للاتصالات لمقترحات هدفها توفير الجهد والمال على المواطنين بالغردقة عن طريق تقديم عروض مختلفة لصغار المستثمرين وأيضا أصحاب الفنادق والمحال التجارية عن طريق إقامة ورش عمل لشرح تفاصيل هذه العروض .

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ البحر الأحمر: ارتفاع سياح أوكرانيا من 126 ألف فى 2015 لـ171 ألف فى 2017

البحرالاحمر

اخبار المحافظات

اخبار مصر

الغردقة

المصرية للاتصالات



لا تفوتك
فيديو.. القوات المسلحة: مقتل 4 عناصر تكفيرية شديدى الخطورة فى العملية سيناء 2018

فيديو.. القوات المسلحة: مقتل 4 عناصر تكفيرية شديدى الخطورة فى العملية سيناء 2018

الكهرباء: بدء إنشاء محطتى محولات نجع حمادى وقنا الأسبوع المقبل

الكهرباء: بدء إنشاء محطتى محولات نجع حمادى وقنا الأسبوع المقبل

قانون الجريمة الإلكترونية على الأبواب.. مجلس الدولة يراجع مشروع القانون وإحالته لمجلس النواب خلال 15 يوما لمواجهة كتائب التحريض على الإرهاب.. وتهديدات بحجب أكثر من 3 آلاف موقع و الإعدام لمثيرى الفتن مع إقراره

قانون الجريمة الإلكترونية على الأبواب.. مجلس الدولة يراجع مشروع القانون وإحالته لمجلس النواب خلال 15 يوما لمواجهة كتائب التحريض على الإرهاب.. وتهديدات بحجب أكثر من 3 آلاف موقع و الإعدام لمثيرى الفتن مع إقراره

4 فوارق بين "زمالك" إيهاب جلال ونيبوشا.. تحسن التنظيم الدفاعى بشكل ملحوظ.. زيادة الفاعلية الهجومية على المرمى.. تعديل طريقة اللعب للأفضل.. لم شمل اللاعبين وإنهاء الأزمات الداخلية

4 فوارق بين "زمالك" إيهاب جلال ونيبوشا.. تحسن التنظيم الدفاعى بشكل ملحوظ.. زيادة الفاعلية الهجومية على المرمى.. تعديل طريقة اللعب للأفضل.. لم شمل اللاعبين وإنهاء الأزمات الداخلية

لو سنة أولى ميكب.. 10 أدوات مكياج لازم يكونوا فى شنطتك

لو سنة أولى ميكب.. 10 أدوات مكياج لازم يكونوا فى شنطتك

تحويل 155 ألف جنيه لمدافع الأهلى فى ألمانيا.. اعرف التفاصيل

تحويل 155 ألف جنيه لمدافع الأهلى فى ألمانيا.. اعرف التفاصيل

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة