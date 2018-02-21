مبيعات المؤسسات العربية تهبط بالبورصة.. والتداول يقترب من 2 مليار جنيه





كتب هانى الحوتى

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات باستثناء المؤشر الرئيسى، وذلك بضغوط بيعية من المؤسسات العربية، فيما ارتفع رأس المال السوقى للبورصة بقيمة 406 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 879.588 مليار جنيه.

وارتفع إجمالى قيمة التداول بالبورصة إلى 1.9 مليار جنيه، ومالت صافى تعاملات المؤسسات العربية للبيع، بصافى قيمة بلغت 791.2 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بصافى قيمة 24.4 مليون جنيه، 37.9 مليون جنيه، 196 ألف جنيه، 35.1 مليون جنيه، 693.7 مليون جنيه، على التوالى.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 15244 نقطة، فيما تراجع مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.66% عند مستوى 2673 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 14949 نقطة.

وانخفض مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.47% ليغلق عند مستوى 854 نقطة، ولم يتغير مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا ليستقر عند مستوى 2047 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.07% ليصل إلى مستوى 508 نقطة.

وارتفعت أسهم 71 شركة مقيدة بالبورصة بختام التعاملات، وهوت 85 شركة، ولم تتغير 32 شركة.