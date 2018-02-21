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الأربعاء، 21 فبراير 2018 07:57 م
خالد صلاح
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مؤشرات الأسهم الأمريكية ترتفع عند الفتح بدعم من مكاسب للتكنولوجيا

الأربعاء، 21 فبراير 2018 04:51 م
مؤشرات الأسهم الأمريكية ترتفع عند الفتح بدعم من مكاسب للتكنولوجيا المؤشر داو جونز الصناعى




رويترز
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 ارتفعت المؤشرات الرئيسية للأسهم الأمريكية فى بداية جلسة التداول ببورصة وول ستريت اليوم الأربعاء، مدعومة بمكاسب لأسهم شركات التكنولوجيا وقبيل نشر محضر أحدث اجتماع للجنة السياسة النقدية بمجلس الاحتياطى الاتحادى.

 

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعى 36.99 نقطة، أو 0.15 % إلى 25001.74 نقطة بينما زاد المؤشر ستاندرد آند بورز500 الأوسع نطاقا 6.61 نقطة، أو 0.24 % إلى 2722.87 نقطة.

 

وصعد المؤشر ناسداك المجمع 31.84 نقطة، أو 0.44 %، إلى 7266.15 نقطة.

 

 


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