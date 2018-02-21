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الأربعاء، 21 فبراير 2018 09:59 م
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مؤتمر لحملة "كلنا معاك من أجل مصر" بكفر الشيخ حول الحشد للانتخابات الرئاسية

الأربعاء، 21 فبراير 2018 09:24 م
مؤتمر لحملة "كلنا معاك من أجل مصر" بكفر الشيخ حول الحشد للانتخابات الرئاسية مؤتمر لحملة كلنا معاك من اجل مصر بكفر الشيخ




كفر الشيخ – محمد سيمان
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نظمت الأمانة العامة لحملة كلنا معاك من أجل مصر بمحافظة كفرالشيخ، مساء اليوم الأربعاء، مؤتمرا تنظيميا حاشد للحملة بالمركز الثقافى بمدينة كفر الشيخ، حضره الدكتور على أبوشوشة، نائب رئيس جامعة كفرالشيخ، أمين عام الحملة، والدكتور طارق عمارة، عميد المعهد العالى للخدمة الاجتماعية، أمين عام الحملة بقطاع وسط الدلتا والدكتور الغمرى الشوادفي، أمين تنظيم الحملة، واحمد جعفر، الأمين المساعد للتنظيم، وأعضاء الأمانة العامة ومنسقى عام الحملة والأعضاء والأمانات النوعية بالمراكز والأقسام والقرى على مستوى المحافظة.

وأكد علاء عبدالله، أمين عام الإعلام بالحملة، أن المؤتمر قد تم خلاله وضع القواعد التنظيمية لعمل الحملة خلال الفترة المقبلة من حيث الحشد الجماهيرى حتى يوم الانتخابات الرئاسية، على مدار أيام 26 و27 و28 مارس القادم، والبدء فى عقد المؤتمرات الحاشدة بمدن وقرى المحافظة المختلفة من بداية الأسبوع القادم، وذلك لتوعية المواطنيين من خلال ماتم انجازه خلال الفترة السابقة منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى المسئولية استكمالا لمسيرة البناء والعطاء من أجل مصر.

وأضاف أمين الإعلام، أن الدكتور طارق عمارة، أمين عام الحملة بقطاع وسط الدلتا، قد قام بشرح الرؤية التنظيمية ووضع ورقة العمل لتحرك أمانة حملة ”كلنا معاك من اجل مصر” بمحافظات قطاع وسط الدلتا ومن بينها محافظة كفر الشيخ خلال الفترة القادمة، مع التركيز على التحرك بين أبناء القرى من منزل الى منزل ومن تجمع سكنى الى أخر وعقد عدد كبير من الندوات والمؤتمرات الجماهيرية بالقرى والمراكز والمدن على أن تكون البداية من يوم السبت القادم الموافق 24 فبراير من مركز فوه، بحضور قيادات الحملة والمحافظة وأعضاء مجلس النواب والجهاز التنفيذى بالمحافظة.

من جانبه أكد الدكتور على أبو شوشة، أمين عام الحملة بمحافظة كفر الشيخ، أن المحافظة قد حصلت من خلال حملة كلنا معاك من أجل مصر، على المركز الثالث على مستوى الجمهورية فى جمع التوكيلات حيث وصلت عددها الى 36 الف توكيل بعد القاهرة والشرقية مع الفارق فى التعداد السكانى بين محافظتى القاهرة والشرقية وسكان كفر الشيخ.

 

3- الحضور في المؤتمر
 الحضور في المؤتمر

 

2- جانب من الحضور
 جانب من الحضور

 

 


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