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لصا السيارات بمصر الجديدة يعترفان: "نفذنا 5 جرائم سرقة"

الأربعاء، 21 فبراير 2018 03:00 ص
لصا السيارات بمصر الجديدة يعترفان: "نفذنا 5 جرائم سرقة" حبس - أرشيفية


كتب أحمد إسماعيل
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كلفت نيابة مصر الجديدة الجزئية، رجال المباحث بسرعة التحريات حول النشاط الإجرامى لعاطلين كونا تشكيلا عصابيا تخصص فى سرقة السيارات فى منطقة مصر الجديدة، وبيان وجود جرائم مماثلة من عدمه، وأمرت النيابة بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات .

واعترف المتهمان فى تحقيقات النيابة بتنفيذ 5 جرائم سرقة، لسيارات ماركات مختلفة ودراجات بخارية.

تفاصيل الواقعة تعود عندما، أثناء تفقد ضابط مباحث تأمين الاتحادية، الحالة الأمنية بشارع الميرغنى فى مصر الجديدة، تمكنوا من القبض على "محمود س س" 23 سنة، عاطل، السابق اتهامه فى قضية "مخدرات"، والمطلوب التنفيذ عليه فى حكمى حبس جزئى "سرقة" بإجمالى حبس سنتين، و"رشاد ع ر" 31 سنة، عامل سابق بورشة مفاتيح، والمطلوب التنفيذ عليه فى قضية "شروع فى سرقة"، والمقضى فيها بالحبس أسبوع.

وبتفتيشهما تم العثور بحوزتهما على 5 مفاتيح لسيارات ماركات مختلفة ودراجة بخارية بدون لوحات معدنية قيادة الأول وبدون تراخيص، وبالكشف عن الدراجة البخارية تبين أنها مبلغ بسرقتها.

وبمواجهتهما اعترفا بأن الدراجة المضبوطة بحوزتهما من متحصلات واقعة سرقة، وأضافا بتكوينهما تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة السيارات باستخدام المفاتيح المضبوطة بحوزتهما، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق، والتى أمرت بما سبق.

 


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