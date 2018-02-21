كيف يؤثر قرار ترامب بفرض رسوم على واردت أمريكا من الحديد على مصر؟





كتب – إسلام سعيد

بعد أن قررت الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 53% على الأقل على واردات الألومنيوم والحديد من الصين و11 دولة أخرى من بينها مصر، لأسباب تتعلق بالأمن القومي الأمريكى، يبرز تساؤل مهم حول تأثير هذا القرار على مصر، وكذلك حجم صادرات مصر من الحديد والألمونيوم إلى أمريكا.

وفى هذا الإطار، كشفت بيانات رسمية من هيئة الرقابة على الصادرات والواردات – حصل اليوم السابع – على نسخة منها، أن صادرات مصر من الحديد لأمريكا سجلت 102 مليون دولار بنهاية عام 2017.

وحول تأثير هذا القرار على صادرات الحديد، استبعد طارق الجيوشى عضو غرفة الصناعات المعدنية – مُصنع حديد – وجود تأثيرات مباشرة جراء هذا القرار على مصر، مشيرا إلى أن حجم الصادرات من الحديد إلى أمريكا غير مؤثر فى الوقت الحالى خاصة فى ظل اتجاه كبير للمصنعين المصريين للتصدير إلى الأسواق الأفريقية خاصة وأنها الأكثر استيعابا للواردات المصرية.

وأضاف الجيوشى لـ"اليوم السابع"، أن فتح ملف إعادة إعمار فى دول "ليبيا وسوريا واليمن والعراق" سيكون بديل قوى جدا لاستيراد الحديد المصرى وكافة مواد البناء بالتزامن مع بدء إعادة الإعمار فى هذه الدول.

وفى وقت سابق قال جمال الجارحى، رئيس غرفة الصناعات المعدنية، إن الطاقة الإنتاجية لصناعة الحديد فى مصر تبلغ 12 مليون طن، ننتج منها فعليا 7 مليون طن ونستورد نحو 1.700 مليون طن، لافتا إلى أن صناعة الحديد تمثل 3.2% من إجمالى قيمة الناتج المحلى، وهو ما دفع مراقبون لسوق الصناعة والتجارة فى مصر لاستبعاد وجود أى تأثيرات سلبية لقرار ترامب.

وعلى جانب أخر، أشار الجيوشى إلى أن السوق المحلى فى الوقت الحالى يستوعب كل الإنتاج فى ظل توسعات كبيرة فى مشروعات الإسكان والبنية التى تقوم بها مصر حاليًا.

وبلغت صادرات مصر من الألمونيوم ومصنوعاته 472 مليون دولار بصفة عامة لأكثر من 38 دولة من بينها الولايات المتحدة الأمريكية.

وفى وقت سابق أصدر وزير التجارة والصناعة، قراراً بفرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق على الواردات حديد التسليح الصيني والتركي والأوكراني لمدة 5 سنوات.