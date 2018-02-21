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الأربعاء، 21 فبراير 2018 10:17 ص
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كوريا الجنوبية توقع على اتفاقيات للتجارة الحرة مع 5 دول بأمريكا الوسطى

الأربعاء، 21 فبراير 2018 05:23 ص
كوريا الجنوبية توقع على اتفاقيات للتجارة الحرة مع 5 دول بأمريكا الوسطى رئيس كوريا الجنوبيه مون جيه-إن


(رويترز)
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قالت كوريا الجنوبية اليوم الأربعاء إنها ستوقع على اتفاقيات للتجارة الحرة مع خمس دول من أمريكا الوسطى ستعزز قدرة شركات السيارات الكورية الجنوبية وقطاع الإلكترونيات على دخول أسواق هذه الدول.

وقالت وزارة التجارة الكورية الجنوبية فى بيان عبر البريد الإلكترونى إن وزير التجارة كيم هيون-تشونج مع مندوبين من كوستاريكا والسلفادور وهندوراس ونيكاراجوا وبنما فى سول اليوم الأربعاء للتوقيع على خمس اتفاقيات ثنائية منفصلة ستلغى الرسوم الجمركية على نحو 95 فى المئة من السلع والخدمات المتبادلة.


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كوريا الجنوبية

التجارة الحرة

أمريكا الوسطى

أمريكا



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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

متابع

لا وثوق بأى استطلاعات رأى

هناك ارتباك حقيقى فى فرنسا و المانيا

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