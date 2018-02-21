كم مرة فرض ترامب رسوما جمركية على صادرات سلع لبلاده؟





رانيا فزاع

منذ دخول الرئيس الأمريكى دونالد ترامب للبيت الأبيض وهو يفرض قرارات تتعلق بصادرات اقتصادية منذ حين وآخر وتسبب فى خلافات مع دول مجاورة لم نعرف حتى الآن، ما هو تأثيرها على المدى البعيد وهل سيؤدى على آثار سلبية سيئة على الاقتصاد الامريكى أم لا .

كان آخر هذه القرارات ما قيل عن قيام الرئيس ترامب بفرض رسوم جمركية على صادرات الحديد الصلب البارد الصينى، والذى قابلتها الصين بصورة من الرفض، سنحاول هنا سرد أهم القرارات التى فرضها ترامب على الصادرات .

البداية مع قرار ترامب يرفض فيه وضع علامة دولفين آمن على الأسماك المستوردة من المكسيك، وهى العلامة التى توضح توافق طرق صيد أسماك الدولفين مع القوانين والمواثيق.

وقال أمريكان انهم يقتلون أسماك الدولفين المستخدمة فى صنع التونة، ولذا من الصعب لصق علامة تجارية عليها باسم "الدولفين آمن".

تسبب قرار ترامب وقتها بوقوع خسائر على المكسيك وصلت قيمتها لـ163 مليون دولار تعادل ما فقدته بسبب عدم وضع العلامة الأمريكية اللاصقة "الدولفين آمن".

بدأ ترامب بعد ذلك يهدد بإلغاء اتفاقية التجارة الحرة نافتا بين المكسيك وكندا وبلاده، مؤكدا فى تصريحات له أنها أثرت بالسلب على معدل الوظائف بأمريكا كما قام رئيس وزراء كندا بالتقدم بشكوى ضد أمريكا لدى منظمة التجارة العالمية، واتهمت كندا بحسب بى بى سى المفوضية الأمريكية للتجارة الدولية بأنها تتخذ قرارات أثناء النزاعات تصب فى مصلحة واشنطن.

وكانت هذه الشكوى هى أول تحرك رسمى من الجانب الكندى ضد الأمريكى بعد محادثات رسمية بين البلدين والمكسيك بدأت منذ فترة لمناقشة اتفاقية التجارة الحرة الأمريكية، ما يطرح سؤال هنا حول ما سيحدث الفترة القادمة وكيف سيتأثر اقتصاد البلدين .

وبدأت إجراءات ترامب ضد كندا بمحاولة فرض ضرائب على الأخشاب ومنتجات الألبان فى صورة واضحة لإعاقة اتفاقية التجارة الحرة .

تلى ذلك قرار ترامب بفرض رسوم جمركية مرتفعة على ورادات الغسالات والألواح الشمسية، وقال ترامب وقتها إن هذا التحرك يظهر أن الولايات المتحدة لن يستغلها أحد بعد الآن،وأدانت الصين وكوريا الجنوبية رسوم الاستيراد وقتها، لكن ترامب قال إنها لن تثير حربا تجارية بحسب رويترز .

وكان آخر هذه القرارات الرسوم الجمركية التى أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية انها ستفرضها على صادرات الصلب الصينى المسحوب على البارد بحسب رويترز، هذا الرقم الكبير ينبئ بحدوث خلاف بين أثنين من أكبر الاقتصاديات العالمية، وتبلغ قيمتها 500 % .