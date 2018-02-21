كبير مفتشى الكرنك: إنشاء ممرات بين المعابد لخدمة ذوى الاحتياجات الخاصة





الأقصر – أحمد مرعى

أعلن الطيب غريب كبير مفتشى معابد الكرنك، أنه يجرى العمل على قدم وساق من قبل رجال الآثار بالتعاون مع أعضاء مؤسسة حلم لاستكمال أعمال تجهيز ممرات داخلية بالمعبد لخدمة ذوى الاحتياجات الخاصة، وذلك للمساهمة فى جذب أكبر للسياح بمختلف الفئات من مختلف دول العالم.

وأضاف الطيب غريب لـ"اليوم السابع"، أن الممرات التى تعد حالياً فى مداخل المعابد المختلفة بالكرنك، ستساعد بصورة كبيرة فى تخفيف مشاق الزيارات والتجول داخل المعابد الفرعونية بالكرنك، وباقى معابد مصر بعد ذلك بحسب خطة وزارة الآثار المعدة بمعرفة الدكتور خالد العنانى.

وأكد كبير مفتشى معابد الكرنك، أن تلك الممرات تتم بصورة مميزة لخدمة فئات ذوى الاحتياجات الخاصة تأتى فى إطار مشروع ترعاه محافظة الأقصر بالتعاون مع وزارة الآثار، ويساعد فى جعل مدينة الأقصر متاحة لذوى الاحتياجات الخاصة عبر تعديل بعض التصميمات الهندسية فى المناطق الأثرية والسياحية، لتمكين ذوى الاحتياجات الخاصة من التحرك والمرور فى مختلف الأماكن دون صعوبة.