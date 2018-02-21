قطر تضخ 43 مليار دولار بالبنوك بعد أزمة هروب رؤوس الأموال





وكالات الأنباء

ضخت قطر نحو 43 مليار دولار فى البنوك، العام الماضى، فى محاولة لتخطى أزمة نقد تعرضت لها الدوحة فى أعقاب مقاطعة الدول الداعية لمكافحة الإرهاب لها، بسبب دعم الدوحة للجماعات الإرهابية فى المنطقة، وذلك حسب ما نقلته شبكة "سكاى نيوز" الإخبارية، اليوم الأربعاء، عن وكالة "إس آند بى جلوبال" للتصنيفات الائتمانية.

وقال مدير الخدمات المالية فى الوكالة، محمد دماك، إن الحكومة القطرية وشركات تابعة لها ضخت الأموال فى النظام المالى القطرى، على خلفية هروب نحو 22 مليار دولار من البلد بين شهرى يونيو وديسمبر 2017.

وفى يوينو الماضى، قطعت كل من "مصر والسعودية والإمارات والبحرين"، العلاقات مع قطر، على خلفية تورط الأخيرة فى دعم وتمويل منظمات إرهابية، وتعتمد قطر بشكل كبير على الودائع الأجنبية، من أجل دعم نظامها المصرفى، وتخطط الإمارة لإنفاق 200 مليار دولار من أجل استضافة كأس العالم لكرة القدم 2022.