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قطر تبيع إيران لصالح إسرائيل وافيخاى أدرعى يهاجمها عبر الجزيرة

الأربعاء، 21 فبراير 2018 08:02 ص
قطر تبيع إيران لصالح إسرائيل وافيخاى أدرعى يهاجمها عبر الجزيرة افيخاى على الجزيرة


كتب هيثم سلامة
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فتحت قطر بوقها الإعلامى قناة الجزيرة للمتحدث العسكرى باسم الجيش الإسرائيلى افيخاى أدرعى، مهاجما إيران عبر برنامج الاتجاه المعاكس، والهجوم على سيطرتها على أربعة دول وهى العراق وسوريا والعراق وبيروت، ودور فيلق القدس فى سوريا ومحاولتها خلق هلال شيعى وبسط الهيمنة على المنطقة، مما يشهد تطورا كبيرا فى العلاقات القطرية الإيرانية حيث الهجوم على دورها فى المنطقة منذ مقاطعة دول الأربعة لها.

 

المتحدث العسكرى على الجزيرة
المتحدث العسكرى على الجزيرة

وغرد افيخاى أدرعى عبر حسابه على موقع التغريدات القصيرة بعد مداخلته فى برنامج الاتجاة المعاكس على قناة الجزيرة متباهيا بتصريحاته على قناة الجزيرة، قائلا: "عرضت على شاشة الاتجاه المعاكس صورة تظهر كون إيران أكبر قوة احتلال فى العالم التى تحتل 4 عواصم عربية من صنعاء وحتى بيروت وحذرت من الرغبة الإيرانية فى احتلال غزة أيضا حيث دعيت سكان القطاع أن يستيقظوا ويبعدوا هذا الخطر عنهم".

 

أفخاى عبر الجزيرة
افيخاى عبر الجزيرة

وهاجم افيخاى النظام الإيرانى عبر قناة الجزيرة دور فيلق القدس وبسط هيمانتها فى المنطقة، قائلاً " قلت فى الاتجاه المعاكس أن شعوب المنطقة كلهم يحاربون داعش بينما إيران تواصل بسط نفوذها محاولة خلق هلال شيعى وهيمنة شيعية فى لبنان وسوريا والعراق واليمن وغزة، قلت إنه فى كل مكان بالشرق الأوسط حيث يسود الشر والفساد نجد أيادى فيلق القدس الإيرانى الاتجاه المعاكس".

 

هال شيعى
هلال شيعى

وتابع افيخاى فى تغريداته قائلاً :" لو لم يكن التفوق الجوى الإسرائيلى راسخا لما أوعز فيلق القدس إلى سيد الضاحية الجنوبية بالاختباء فى السرداب لمدة 11 عاما وتوجيه كلامه لجمهوره من خلف الشاشة".


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قطر

افيخاى

ايران

اسرائيل

الجزيرة



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