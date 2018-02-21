فيديو لأحمد دومة يعترف بإلقاء مولوتوف على مجلس الشعب بأحراز "أحداث الوزراء"





كتب إيهاب المهندس

تواصل الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، اليوم الأربعاء، عرض أحراز قضية إعادة محاكمة الناشط السياسى أحمد دومة، بـ"أحداث مجلس الوزراء"، وعرضت المحكمة فيديو لحلقة الإعلامى وائل الإبراشى أثناء حواره مع أحمد دومة، واعتراف "دومة" بإلقائه زجاجات المولوتوف على أشخاص يرتدون ملابس عسكرية داخل مجلس الشعب.

وعرضت المحكمة الأسطوانة الثالثة بجلسة اليوم، وتحوى حوارا للإعلامى وائل الإبراشى والمتهم أحمد دومة، وندد المذيع وائل الإبراشى بوجود منظمات ودول أجنبية وراء أحداث العنف التى شدها محيط مجلس الشعب ومجلس الوزراء، وندد "الإبراشى" بوجود أشخاص يلقون زجاجات مولوتوف على مجلس الشعب، وهنا رد دومة على المذيع قائلا: "أنا أعترف بإمساك زجاجات المولوتوف وإلقائها على ده.... لا أرمى الزجاجات على مبنى مجلس الشعب كمبنى.. أنا بلقى الزجاجات على أشخاص يرتدون ملابس عسكرية، ويوجد مولوتوف ألقى من أعلى مجلس الشعب على المجمع العلمى، وإذا كان البقاء فى الميدان والمواجهات هى الحل لنا أو يمكن الانسحاب من الميدان لترتيب أوراقنا والعودة مر أخرى للشارع".

كما عرضت المحكمة أسطوانة آخرى تحمل عنوان "برنامج الحقيقة"، مدته 11 دقيقة و17 ثانية، وظهر فيه الإعلامى الإبراشى يقول: "كلام الناشط السياسى أحمد دومة يقول أنا صنعت المولوتوف وألقيته على الجيش بمجلس الشعب، ووجت عدد كبير من المحامين عايزين يعملوا دعوى ضد دومه لاعترافه بإلقاء المولوتوف على قوات الجيش".

كانت محكمة النقض قد ألغت فى أكتوبر الماضى، الحكم الصادر بمعاقبة دومة بالسجن المؤبد فى القضية وقررت بإعادة محاكمته من جديد .

تعود أحداث القضية لشهر ديسمبر 2011، عندما اندلعت اشتباكات بين نشطاء سياسيين فى محيط مجلس الوزراء ومجلسى الشعب والشورى، وأسندت النيابة لـ«دومة» وباقى المتهمين تهم التجمهر وحيازة أسلحة بيضاء ومولوتوف، والتعدى على أفراد من القوات المسلحة والشرطة وحرق المجمع العلمى، والاعتداء على مبان حكومية أخرى، منها مقر مجالس الوزراء والشعب والشورى والشروع فى اقتحام مقر وزارة الداخلية، تمهيدًا لإحراقه.